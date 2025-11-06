Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin tornerà a lottare per l’amore di Sumru, deciso a riconquistarla a ogni costo. Dopo aver aiutato Nalan a liberarsi da uno strozzino, l’uomo si presenterà a casa dell’amica, dove Sumru si è rifugiata, e le dirà con voce ferma: “A te non rinuncio, Sumru, nemmeno a costo della vita”.

Tahsin vuole riconquistare Sumru

Tahsin tornerà a mostrarsi più determinato che mai nel riconquistare Sumru, deciso a non arrendersi finché non otterrà il suo perdono. Dopo aver aiutato Nalan, l’amica di Sumru, a liberarsi da uno strozzino, si presenterà proprio a casa di Nalan, dove Sumru vive ormai da un po’ di tempo.

Appena entrato, Sumru dirà con tono sincero: “Ti ringraziamo davvero tanto.” E lui aggiungerà, quasi minimizzando: “Ma figurati, non c’è nulla da ringraziare. E poi è stato anche facile, credimi. A un certo punto io e quell’uomo ci siamo messi a chiamarci ‘fratello’, ti rendi conto? Ho preso la cambiale e sono venuto via. Tutto qui”.

Nalan, commossa dal gesto, prometterà: “Io invece aiuterò Sumru e ti restituiremo quel denaro il prima possibile”. Nalan li lascerà da soli e Tahsin si farà subito avanti: “Per favore, Sumru, tra noi non si parla di soldi. Di debiti, prestiti o cose del genere. Da te voglio solo una cosa”.

Un gesto inaspettato che riaccende la speranza

Le parole dell’uomo faranno vacillare per un istante il cuore della donna, che però reagirà con freddezza: “No, Tahsin, ti prego.

Quella cosa non ha nulla a che vedere con noi, ne abbiamo già parlato”. Tahsin abbasserà lo sguardo, ammettendo con amarezza: “Hai ragione, sì, l’abbiamo fatto. Va bene”.

Poi, cercando di non turbare ulteriormente l’atmosfera, annuncerà la sua partenza: “Allora, se permettete, vi lascio. Non voglio disturbare oltre”. Nalan proverà a trattenerlo: "Sta già andando, signor Tahsin? Pensavo restasse a cena”. Ma lui rifiuterà con garbo: “Grazie, professoressa Nalan, ma ho ancora un paio di cose da sistemare. Le sbrigo e poi torno a casa”.

La promessa di Tahsin e il cuore ferito di Sumru

Prima di uscire, però, Tahsin lascerà a Sumru una promessa che la lascerà senza parole: “Sumru, io rimango qui nei paraggi.

Finché non mi ascolterai e non mi perdonerai, non andrò da nessuna parte. Vivrò qui. Magari invecchierò qui”. A quel punto Sumru, con tono ironico, commenterà: “Che Dio ti conceda lunga vita”. Ma Tahsin ribatterà con una dolce malinconia: “E se dovessi morire, c’è un cimitero qui vicino, fatemi seppellire lì. Davvero. Comunque non mi arrenderò. Non rinuncerò. Sappilo”.

Dopo che l’uomo se ne sarà andato, Nalan, sconvolta e divertita allo stesso tempo, esclamerà: “Ragazza, quest’uomo è pazzo d’amore per te. Ti guarda dritto negli occhi, davvero”. Ma Sumru, ancora ferita, risponderà con voce bassa: “Proprio per questo sono rimasta molto ferita, Nalan”.