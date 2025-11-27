Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione esploderà mentre la famiglia attende l’esito dell’intervento di Nuh. Un fraintendimento porterà Bunyamin a temere il peggio e a inscenare accuse che faranno perdere la pazienza a Tahsin, che lo accuserà di fare sempre la vittima.

La famiglia Sansalan attenderà l’esito dell’intervento di Nuh tra timori e fraintendimenti

Tutta la famiglia Sansalan si stringerà intorno a Nuh. Dovrà sottoporsi a un delicato intervento per la rimozione di una massa tumorale al cervello e mentre lui sarà in sala operatoria, gli altri non potranno fare altro che aspettare nella sala d'attesa.

Ci saranno proprio tutti, anche Bunyamin e Canan, che per un attimo si allontaneranno dall'ospedale per sbrigare delle faccende.

Quando torneranno nella sala d'aspetto, non troveranno nessuno. Bunyamin inizierà a fare le ipotesi più tragiche: forse Nuh è morto sotto i ferri e tutta la famiglia si è spostata nell'obitorio. Da un lato sarà disperato, ma dall'altro non farà altro che rimuginare su un fatto: anche lui è un Sansalan e come sempre non viene informato delle cose.

Bunyamin fraintenderà l’assenza della famiglia e temerà il peggio per Nuh

In realtà, Nuh non è morto. Si troverà ancora in sala operatoria e i familiari hanno deciso di andare al bar dell'ospedale per prendere un tè caldo, anche se la voglia di mangiare o bere qualcosa è veramente poca, vista la gravità della situazione.

Dopo svariate ricerche, Bunyamin e Canan riusciranno a trovarli e la reazione dell'uomo non sarà affatto benevola: "Ecco dove siete finiti, vi abbiamo cercato dappertutto. Mi sono detto: 'Oddio, è successo qualcosa'. Ho pensato che Nuh fosse morto, mi sono preoccupato".

Lo scontro tra Tahsin e Bunyamin metterà in luce le tensioni nella famiglia Sansalan

La famiglia lo guarderà con un occhio un po' storto, senza dargli tanta soddisfazione. Così, Bunyamin insisterà con la sua sceneggiata: "Siamo una famiglia, no? Quindi dovremmo comportarci come tale e muoverci tutti insieme. Noi stavamo andando da una parte, mentre voi eravate da un'altra". A quel punto, Tahsin non reggerà più il comportamento di Bunyamin: "Basta!

Piantala! Ma quanto ti piace fare la vittima".

Una risposta che non andrà giù a Bunyamin: "Scusate, ma forse non faccio parte dei Sansalan? Non sono forse il figlio di Samet? Non capisco perché non mi rispettiate". Tahsin perderà la pazienza: "Se vuoi essere rispettato, devi anche rispettare gli altri e fare la vittima non ti rende per niente rispettabile. Ora siediti e stai zitto". Bunyamin cercherà di rimediare, dicendo che lui voleva solo l'unione familiare, ma Tahsin sarà più arrabbiato che mai, visto il momento delicato che sta attraversando Nuh.