Durante le prossime puntate de La notte nel cuore, l’addio tra Turkan e Bunyamin arriverà durante un incontro segreto in hotel. Dopo essersi presentato con un costoso bracciale per conquistarla, l’uomo rivelerà con leggerezza di essere sterile, spiegando che il matrimonio con Canan non ha mai dato figli “a causa sua”. La confessione manderà Turkan su tutte le furie: lei, che sperava in un figlio Sansalan per costruirsi un futuro stabile, capirà di essere stata ingannata. Lo lascerà sul momento, trattenendo il bracciale e iniziando la sua vendetta personale.

Bunyamin tenta di comprare Turkan con dei gioielli

La relazione clandestina tra Bunyamin e Turkan proseguirà senza intoppi. Lui cercherà di conquistarla con beni materiali, promettendole dei gioielli che arriveranno. Durante l'ennesimo incontro furtivo in un hotel, Bunyamin si presenterà con un bracciale di diamanti. La cosa renderà particolarmente felice Turkan, che deciderà di indossarlo subito.

La passione, però, travolgerà Bunyamin, che vorrà subito andare al sodo con Turkan. La ragazza sarà previdente, consegnando nelle mani di Bunyamin le giuste precauzioni. Lui le prenderà sorridendo, dicendo che anche se non le usasse, non ci sarebbero problemi, visto che lui è sterile e quindi non potrebbe mai metterla incinta.

Bunyamin trascurerà totalmente il fatto che le precauzioni non servono solamente a prevenire una gravidanza, ma Turkan andrà ben oltre, perché quella notizia la manderà in crisi.

La rivelazione sulla sterilità e l’esplosione di Turkan

In che senso Bunyamin è sterile? Ha sempre creduto che fosse Canan ad avere problemi di sterilità, ma Bunyamin le confermerà il contrario: "Non abbiamo mai avuto figli a causa mia". Turkan esploderà dalla rabbia: "Come sei sterile? Ma io volevo un figlio da te". Bunyamin intuirà che quello della ragazza non è puramente dispiacere, capirà che voleva stare con lui per avere un erede Sansalan e magari per sistemarsi in maniera definitiva.

Turkan lascerà la stanza, rompendo definitivamente con lui e lasciandolo a bocca asciutta, anche perché non gli restituirà il bracciale di diamanti che le ha regalato.

La vendetta di Turkan in gioielleria, ma scopre che i diamanti sono falsi

Turkan andrà dritta in gioielleria: “Ho un bracciale, vorrei venderlo”. Il gioielliere annuirà, professionale: “Certo, vediamolo”. Turkan tirerà fuori il gioiello, appoggiandolo con cura: “Ecco. Diciamo che non rispecchia molto i miei gusti, per questo ho deciso di venderlo”.

L’uomo inizierà a controllarlo con attenzione, mentre lei seguirà ogni gesto con una tensione appena trattenuta. Turkan commenterà: “Guardi, tutte le pietre che vede sopra sono diamanti. Immagino che voi le calcoliate una per una, giusto?”. Il gioielliere risponderà: “Esatto. Ora vi dico il totale”. Turkan, però, riceverà una brutta sorpresa, perché Bunyamin le ha regalato un bracciale con diamanti falsi.