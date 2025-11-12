Esma sarà molto dura con Esat quando tornerà e le dichiarerà amore nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Voglio il divorzio", dirà freddamente. Le anticipazioni rivelano che, al ritorno dal carcere, Esat si dirà pentito per tutti i suoi errori e chiederà perdono a sua moglie. "Voglio essere felice con te, Esma, ti amo". Lei, però, non avrà più nessun motivo di credergli e gli dirà che crescerà suo figlio da solo.

Il ritorno di Esat ai domiciliari dopo giorni di carcere

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esat sarà arrestato per il rapimento di Esma. Il ragazzo, incastrato da Cihan, sarà portato via dalla polizia e passerà un periodo in carcere all'insaputa del resto della famiglia.

Cihan, infatti, dirà a tutti di aver mandato Esat fuori città per svolgere un lavoro. Il giovane detenuto si farà rivedere dalla famiglia durante il funerale di Samet e arriverà in manette e accompagnato da delle guardie. Cihan parlerà con Esat e capirà che suo fratello ha davvero capito la lezione, quindi si darà da fare per aiutarlo ad uscire. Nei giorni successivi, Esat potrà tornare a casa con il braccialetto elettronico e sembrerà davvero un'altra persona. Il ragazzo rivedrà i suoi familiari e sarà molto dispiaciuto per quello che ha fatto. Nihayet non esiterà a rimproverarlo, mentre Esma preferirà andare in camera per non aver a che fare con suo marito. Esat, però, non si arrenderà e dopo aver salutato sua sorella e sua nonna la raggiungerà.

"Non avvicinarti a me", dirà Esma con freddezza senza lasciarlo neanche parlare, "ti ho amato nonostante tutto, ma hai rapito tua moglie che porta in grembo tuo figlio". Esat abbasserà lo sguardo e ammetterà tutte le sue colpe: "So di averti fatto del male", dirà, "ma ho capito i miei errori". Esma non riuscirà a perdonare suo marito e lui si farà avanti con i sentimenti: "Esma, io ti amo".

La dichiarazione di Esat e la freddezza di Esma: i ruoli si invertiranno

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat tornerà dal carcere e proverà a farsi perdonare da Esma per averla rapita. La ragazza, tuttavia, non riuscirà a credere alle sue parole, neanche quando le dichiarerà amore. "Domani andiamo in tribunale", dirà Esma, "voglio il divorzio".

Esat non potrà accettare che finisca così e implorerà un'altra possibilità a sua moglie. "Voglio crescere nostro figlio con te, voglio essere felice con te". Esat proverà a spiegare a Esma che il carcere lo ha davvero aiutato a capire cosa conta nella vita, ma lei non crederà alla sua buona fede. La ragazza insinuerà che Esat sia tornato da lei perché spera che testimoni a suo favore e gli restituisca la piena libertà. "Non mi fiderò più di te", dirà Esma mettendo fine alla discussione e spegnendo ogni speranza in Esat. Uno dei personaggi più insensibili de La notte nel cuore è davvero cambiato? Dando uno sguardo alle trame è proprio quello che succederà, ma ad Esma sembrerà impossibile e la delusione sarà più forte di tutto.

Il rapimento di Esma ha fatto tremare i protagonisti de La notte nel cuore

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Esat ha architettato un piano crudele per ottenere dei soldi dalla sua famiglia. A causa del suo pessimo carattere e dei guai in cui si caccia, Cihan ha limitato il patrimonio di Esat ad un semplice stipendio. Lui, però, ha studiato un modo per estorcere una grossa somma di denaro alla sua famiglia e fuggire con la zia Hikmet. Esat ha fatto rapire Esma che è stata rinchiusa in un fienile e ha fatto finta di essere preoccupato per lei. Quando è arrivata la chiamata dei rapitori, Esat ha comunicato alla famiglia che, per liberare Esma, è necessario un milione. Tahsin e Nezir hanno consigliato di chiamare la polizia, ma Esat ha insistito con il pagamento del riscatto, dicendo che Esma e il suo bambino rischiavano la vita.

Tahsin ha offerto il milione e Cihan ha accompagnato Esato al pagamento del riscatto. Esma è tornata libera e ha abbracciato suo marito con gratitudine e felicità. Quando sono rientrati a casa, però, lui è tornato l'uomo distante e traditore di prima e Esma ha iniziato ad intuire che qualcosa non quadrava.