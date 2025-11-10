Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuove indagini volte a scoprire cosa si nasconda dietro la misteriosa camera segreta trovata al palazzo dei marchesi De Lujan. Nelle puntate in onda da lunedì 17 a domenica 23 novembre alle 19:45 su Rete 4, Ramona vorrà indagare sul passato di Leocadia e chiederà a Jana di porre alcune domande all’amica di Cruz per scoprire cosa stia nascondendo. Intanto, Samuel confesserà a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim, mentre Angela sospetterà che Lorenzo stia cercando di organizzare delle nozze combinate per Curro.

Ramona e Jana indagano sulla stanza segreta e su Leocadia

Le vicende legate alla stanza segreta presente a La Promessa saranno al centro delle puntate in onda dal 17 al 23 novembre. Da un lato, Jana sospetterà che la camera, anni prima, fosse utilizzata dal barone De Linaja, padre di Cruz. Il dubbio verrà sollevato da Exposito, che confiderà le sue perplessità a Pia. Parallelamente, Ramona avrà un’altra teoria e chiederà a Jana di indirizzare le sue indagini su Leocadia: dovrà infatti porre alcune domande all’amica della marchesa per fare luce sul suo misterioso passato. Intanto, Angela sospetterà che Lorenzo De La Mata stia organizzando un matrimonio combinato per Curro, ma quest’ultimo non darà peso alle parole della ragazza né al suo strano avvertimento.

Angela, inoltre, metterà in guardia Martina sui piani loschi di sua zia Cruz, convinta che la marchesa voglia sfruttare un eventuale matrimonio della nipote con Jacobo per controllare i suoi beni.

Samuel confessa a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim

Nel frattempo, Maria si imbatterà in padre Samuel, che le farà una rivelazione sensazionale: è il figlio del duca di Windsorheim. Tuttavia, la cameriera resterà perplessa di fronte alla confessione del prete, non dandole peso e non credendo al suo racconto. Tra la servitù, invece, nascerà un nuovo scontro: questa volta saranno Pia, Petra e Candela a discutere. L’oggetto del contendere sarà la relazione, ormai divenuta extraconiugale, tra Pia e Ricardo.

È bene ricordare, infatti, che Ricardo, il maggiordomo de La Promessa, aveva fatto credere a tutti di essere vedovo, iniziando così una relazione con Pia. Tuttavia, Ricardo ha mentito: sua moglie Ana è arrivata alla tenuta, poiché in realtà si era semplicemente allontanata da casa anni prima.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha creduto di essere posseduta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria ha continuato a sentirsi attratta da padre Samuel, arrivando persino a credere di essere posseduta dal demonio. Angela, invece, ha parlato con Martina, avvertendola che i marchesi potrebbero ingannarla riguardo alla vendita delle terre. La nipote di Cruz ha quindi affrontato i suoi zii, mettendo in chiaro la sua posizione: non ha alcuna intenzione di vendere i beni di sua proprietà. Intanto, la crisi economica della famiglia De Lujan ha messo tutti a dura prova, soprattutto la servitù e i cuochi.