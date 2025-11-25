Le anticipazioni de La Promessa annunciano parole sibilline pronunciate da una delle protagoniste nei confronti della sua acerrima nemica. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a domenica 7 dicembre alle 19:50 su Rete 4, Leocadia affronterà Cruz riguardo al suo matrimonio con Alonso e farà una tragica previsione alla marchesa. Nel frattempo, Romulo scoprirà da Pia che è stata lei a togliere la vita al barone de Linaja. Spazio anche alle vicende di Jana, che proseguirà nelle indagini ed è ormai certa che sia stata Cruz a uccidere Tomas.

Leocadia ha un duro confronto con Cruz

Leocadia e Cruz avranno un aspro confronto, durante il quale la madre di Angela rivolgerà pesanti insinuazioni alla marchesa. Leocadia, infatti, dirà alla moglie di Alonso che il suo matrimonio è nato sulla base di un inganno e, inoltre, farà una tragica previsione, annunciandole una fine drammatica. Nel frattempo, Jana informerà i suoi ex colleghi della sua imminente partenza per l’Italia insieme al marito Manuel. Intanto, Exposito proseguirà le sue indagini per fare luce sulla misteriosa stanza segreta.

Romulo scopre che Pia ha ucciso il padre di Cruz

Pia confesserà a Romulo di essere stata lei a uccidere il barone de Linaja. Intanto, Jana e Teresa riusciranno a scoprire come aprire il passaggio segreto e, grazie a questo nuovo dettaglio, Jana riuscirà a formulare un’ipotesi che per lei diventerà una certezza: è stata Cruz a uccidere Tomas e a nascondere le prove del delitto nella camera segreta.

Nel frattempo, si assisterà ad alcuni momenti concitati quando Curro e sua sorella si troveranno nella stanza, mentre la marchesa entrerà nella sua camera ignara di ciò che sta accadendo al di là della parete. Spazio anche a una nuova partenza e a un ritorno: Marcelo annuncerà alla servitù di essere in procinto di trasferirsi altrove, mentre Ana farà ritorno per trascorrere del tempo con suo figlio Santos.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha parlato con Leocadia di Dolores

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Canale 5, Jana ha iniziato a indagare sulla camera segreta in cui sua madre aveva vissuto dopo la nascita di suo fratello Curro. Exposito ha fatto arrivare alla tenuta anche Ramona, per aiutarla a identificare gli oggetti rinvenuti nella stanza e avere la certezza che appartenessero davvero a Dolores.

Quando Jana ha compreso che la camera fosse stata usata proprio da sua madre, ha cercato di ottenere ulteriori informazioni sui trascorsi di Dolores, parlandone con Leocadia. La moglie di Manuel ha posto alcune domande generiche all’amica di Cruz, senza però rivelarle la sua vera identità. Grazie a quella conversazione, Jana ha scoperto che il barone di Linaja, padre della marchesa, faceva parte di una congregazione spietata che rapiva bambini. Exposito, sconvolta da quanto appreso, ha voluto sapere se le parole della donna fossero semplici supposizioni o se si trattasse di una certezza supportata da prove. Leocadia, quindi, si è aperta con la ragazza e le ha fatto una confessione: è sicura di ciò che afferma perché, a suo tempo, era l’amante del barone, il quale le aveva rivelato personalmente quel terribile segreto.