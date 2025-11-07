Le nuove puntate della soap La Promessa, in onda su Rete 4 dall'8 al 15 novembre alle ore 19:40, promettono scintille e colpi di scena. Jana si troverà al centro di nuove rivelazioni che potrebbero cambiare la sua vita per sempre. Intanto Cruz e Alonso tendono una trappola a Martina per convincerla a vendere le terre, mentre Curro cerca di riportare Ramona a Luján per rivelare la verità sugli oggetti trovati nella camera segreta. Nel frattempo Ana e Ricardo cercano di spiegare il loro passato a Santos, portando a un inaspettato riavvicinamento familiare.

Cruz e Alonso ingannano Martina per vendere le terre

Cruz è decisa a tutto pur di vendere le terre e, con il supporto di Alonso, mette in atto un piano per ingannare Martina. La giovane, inizialmente incerta, cede alla pressione dopo che Cruz le fa notare che chi detiene la maggioranza delle quote, ovvero lei e Alonso, ha l’ultima parola.

Martina - pur riluttante - si arrende alla volontà degli zii e accetta di vendere i terreni, ignara delle vere intenzioni che si celano dietro a questa decisione. Tuttavia Angela, su consiglio di Leocadia, apre gli occhi a Martina sull'inganno, spingendola a confrontarsi con i suoi zii per ribaltare la situazione.

Jana tra nuove scoperte e vecchi rancori

Dopo un incontro commovente con Ramona, Jana scopre che alcuni oggetti trovati nella camera segreta appartenevano a sua madre, Dolores.

Questo la spinge a cercare ulteriori risposte, mentre Curro cerca di convincere Ramona a tornare con lui a La Promessa per aiutare a svelare il mistero. Intanto, tra i domestici serpeggia la fame, ma María Fernández riesce a infondere un nuovo spirito di speranza loro.

Santos tra perdono e nuovi inizi

Santos, dopo aver ascoltato la "mezza verità" raccontata dai genitori Ana e Ricardo sul loro passato, decide di perdonarli, aprendo così la strada a un nuovo inizio familiare. Nonostante il riavvicinamento, Petra fatica a nascondere il suo disappunto per l'esito positivo dell’incontro.

Intanto, Ana cerca di inserirsi nuovamente nel tessuto sociale di Luján, trovando lavoro in una panetteria e sperando in un futuro migliore per sé e il figlio.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nella puntata precedente di La Promessa, andata in onda venerdì 7 novembre, Leocadia si è rifiutata di rivelare ad Angela l'identità del padre, mentre la storia di una donna posseduta dal diavolo raccontata da Candela ha gettato Maria in uno stato di agitazione, portandola ad avere strane visioni.

Ricardo, pressato da Ana, si è trovato a dover concordare una versione dei fatti da raccontare a Santos, mentre Cruz e Alonso hanno cercato di risolvere i problemi economici della tenuta ingannando Martina. Angela ha scoperto un telegramma per Cruz, intuendo che fosse di Lorenzo, mentre Jana, nel tentativo di recuperare i suoi ricordi, ha rischiato di essere scoperta da Cruz.