Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa che andranno in onda nel corso del mese di dicembre su Rete 4 rivelano che si assisterà alla drammatica uscita di scena di Jana dal cast. La protagonista femminile verrà ritrovata in fin di vita da suo marito Manuel dopo che qualcuno ha fatto partire un colpo di arma da fuoco all'interno del palazzo.

Un colpo di scena inaspettato che, dalle prime indagini, farà ricadere i sospetti sul conto di Cruz, al punto che Manuel non si farà problemi a ripudiare subito sua madre.

Cruz aveva ostacolato le nozze tra Jana e Manuel

La felicità di Jana e Manuel verrà messa a durissima prova nel corso delle prossime puntate della soap opera trasmesse a dicembre su Rete 4.

I due, dopo aver coronato il loro sogno d'amore hanno da poco appreso che presto diventeranno genitori del loro primo figlio.

Una notizia che ha reso Manuel l'uomo più felice del mondo, meno sua mamma Cruz che fin dal primo istante ha cercato in tutti i modi di ostacolare l'unione tra i due, cercando di convincere suo figlio a non immischiarsi con l'ex domestica del loro palazzo.

Jana in fin di vita: anticipazioni La Promessa dicembre 2025

Le anticipazioni rivelano che Jana verrà colpita accidentalmente all'interno del palazzo da un colpo di arma da fuoco che qualcuno farà partire in maniera del tutto anonima.

La donna non riuscirà a rendersi conto di quanto è accaduto e nel giro di pochissimi secondi finirà per perdere i sensi, accasciandosi sul pavimento del palazzo.

Il corpo in fin di vita di Jana verrà ritrovato, a distanza di qualche ora, da suo marito Manuel che lancerà subito il primo grido d'allarme e farà correre i medici al palazzo per tenere sotto controllo il quadro medico della sua amata.

Le condizioni di salute dell'ex domestica appariranno preoccupanti e serie: Jana finirà in coma e per diversi giorni non darà segnali di vita, salvo poi riprendersi durante un colloquio con suo fratello Curro, al quale sarà sul punto di svelare il nome della persona che le avrebbe fatto del male.

Manuel ripudia sua madre Cruz

Ma il destino si accanirà contro Jana: una crisi respiratoria la porterà alla morte e per lei non ci sarà nulla da fare.

Il suo decesso lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Manuel: le anticipazioni spagnole de La Promessa previste a dicembre in tv rivelano che l'uomo indagherà subito sul nome del responsabile e i primi sospetti si concentreranno sul conto di Cruz.

Un bottone della vestaglia della donna verrà ritrovato nei pressi del luogo in cui è avvenuto il misfatto: per Manuel non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata proprio sua mamma a fare del male a Jana, al punto da decidere di ripudiarla e chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con lei.