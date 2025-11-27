Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un nuovo evento drammatico che coinvolgerà i protagonisti della soap e la famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Curro sequestrerà Lorenzo e lo rinchiuderà, legandolo a una sedia nella stanza segreta. Tutto sarà architettato poiché il valletto, figlio illegittimo di Alonso, non tollererà l’imminente matrimonio tra il capitano De La Mata e la figlia di Leocadia. L’epilogo sarà tragico: Angela prenderà un’arma, la punterà contro Lorenzo e gli sparerà.

Curro sequestra Lorenzo e lo minaccia nella stanza segreta

Curro sarà fuori di sé e vorrà regolare i conti con Lorenzo De La Mata, colpevole di avergli portato via l’amore della sua vita. Nell’ultimo periodo, infatti, il fratello di Jana si è avvicinato ad Angela, con la quale ha iniziato una relazione segreta. Tuttavia, il capitano ha costretto Leocadia a concedergli in sposa sua figlia e ha organizzato un matrimonio in tutta fretta con Angela. Poco prima dell’evento, Curro sequestrerà Lorenzo e lo nasconderà all’insaputa della famiglia De Lujan nella camera segreta, legandolo a una sedia. Non sarà finita qui: il valletto minaccerà con un’arma colui che per anni ha creduto suo padre. Tuttavia, la situazione si ribalterà quando anche Angela farà il suo ingresso nella stanza nascosta de La Promessa.

Angela arriva nella camera segreta e spara a Lorenzo

La situazione sarà fuori controllo. Angela, disperata, urlerà tutta la sua rabbia contro Lorenzo De La Mata. La figlia di Leocadia, infatti, non vorrà contrarre matrimonio con il capitano poiché innamorata da tempo di Curro. A un certo punto, Angela noterà l’arma che Curro aveva usato in precedenza per minacciare Lorenzo: la ragazza la prenderà tra le mani, la punterà contro di lui e, senza fermarsi, esploderà un colpo. Le anticipazioni spagnole de La Promessa non rivelano ancora se per Lorenzo si prospetterà un’uscita di scena dalla soap, come già accaduto per altri personaggi quali Catalina, Cruz e Jana. Sarà necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire se il capitano riuscirà a salvarsi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ramona è arrivata a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Ramona è arrivata alla tenuta per aiutare Jana a indagare sulla stanza segreta. L’amica di Dolores ha confermato che gli oggetti rinvenuti nella stanza appartenevano proprio alla madre di Curro e che altri elementi ritrovati erano legati a lui quando era appena nato. Si è quindi ipotizzato che la camera fosse utilizzata da Dolores per trascorrere del tempo appartata insieme ad Alonso, ai tempi della loro relazione segreta.