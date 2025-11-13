Le anticipazioni de La Promessa annunciano l'addio inaspettato di una delle protagoniste storiche della soap. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Catalina lascerà la tenuta, ma non sarà una scelta volontaria: verrà cacciata. Nel frattempo, la figlia del marchese non darà sue notizie dopo essere andata via, lasciando figli e marito a palazzo. Alonso e Adriano saranno disperati, non sapendo che fine possa aver fatto la ragazza.

Il barone Vallandares minaccia Catalina

Catalina entrerà in conflitto con il barone Valladares, che la minaccerà, costringendola ad andarsene per proteggere i gemelli.

Nel frattempo, la figlia di Alonso cercherà di convincere suo marito Adriano a lasciare La Promessa, senza però rivelargli quanto sta realmente accadendo. Successivamente, Catalina fuggirà con i suoi figli, ma il barone riuscirà a rintracciarla e la costringerà ad abbandonare i piccoli Andrés e Rafaela. Ci sarà poi un colpo di scena: madre e figli verranno separati. Mentre i bambini riappariranno, della madre dei gemelli non si avranno più notizie.

Catalina scompare, Adriano riceve una lettera

Nel frattempo, a La Promessa continueranno a vivere Adriano, Andres e Rafaela, che rimarranno a palazzo senza Catalina. Quest’ultima si farà viva con suo marito attraverso una lettera, nella quale giustificherà la sua partenza come gesto necessario per proteggere i figli.

Dopo aver letto la lettera d’addio, Adriano inizierà a riflettere su quanto accaduto e ne parlerà con Martina e con la famiglia De Lujan. Tutti si interrogheranno sulle reali motivazioni dell’allontanamento della figlia del marchese dalla tenuta. Martina punterà il dito contro il barone Valladares, mentre Jacobo le suggerirà di lasciarsi tutto alle spalle.

Nel frattempo, Maria noterà un peggioramento fisico e morale in Petra, che si confiderà con lei riguardo al difficile momento che sta attraversando. Maria prometterà alla governante di mantenere il segreto su quanto appreso, assumendosi anche alcune responsabilità lavorative per sostituirla.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro è andato da Ramona

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha proseguito le indagini sulla stanza segreta dove, secondo alcuni indizi rinvenuti all’interno, avrebbe vissuto sua madre Dolores. Jana ha quindi mostrato la camera a Curro e, per fare luce su quanto accaduto a Dolores, hanno deciso di mettersi in contatto con Ramona. Curro è dunque partito per andare a trovare l’amica di sua madre e chiederle la cortesia di recarsi al palazzo della famiglia De Lujan per esaminare ciò che è stato ritrovato nella stanza. Infine, Ana è tornata alla tenuta, sperando di ricostruire, dopo anni di lontananza, il rapporto con suo figlio Santos.