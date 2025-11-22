Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano uno scontro acceso tra due protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, al centro dell’attenzione ci sarà Curro, che non riuscirà più a contenere la rabbia e finirà per colpire Lorenzo durante un violento confronto. Nel frattempo, Samuel sarà pronto a riconoscere il figlio che Maria porta in grembo, mentre Martina continuerà a pianificare il suo viaggio verso Siviglia.

Curro picchia Lorenzo

Il conflitto tra Curro e Lorenzo raggiungerà un punto di non ritorno. Dopo settimane di tensioni, il giovane lacchè perderà il controllo e colpirà il capitano De La Mata, segnando un passaggio cruciale nella trama.

Questo gesto non sarà privo di conseguenze: Curro dovrà affrontare la severità di Lorenzo e l’ombra della punizione che incomberà su di lui. Angela, fedele al suo istinto protettivo, cercherà di difenderlo con tutte le sue forze, mentre Leocadia insisterà affinché la ragazza si faccia da parte, consapevole che il capitano non tollererà ulteriori sfide. Lo scontro tra i due uomini diventerà così il fulcro di una tensione che rischia di travolgere l’intera famiglia.

Samuel vuole riconoscere il bambino di Maria

Parallelamente, altre vicende continueranno ad animare la tenuta. La presenza inattesa di Lorenzo alla festa di Lisandro ha rovinato i piani di Angela e Beltran di sposarsi quella stessa notte, mentre il Capitano De La Mata avanzerà una richiesta sorprendente a Leocadia.

Alonso, intanto, rivelerà a Manuel che il Duca di Carvajal y Cifuentes è l’azionista di maggioranza della compagnia di Don Luis, aprendo nuovi scenari di potere. Martina, intanto, sognerà Siviglia come rifugio di libertà, mentre nelle cucine Lope festeggerà la caduta dell’impostore che si spacciava per Madame Cocotte. Spazio anche alle vicende di padre Samuel, che proporrà a Maria di sposarla e di prendersi la paternità del bambino. Petra, invece, continuerà a tormentare Teresa come nuova governante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ramona è arrivata a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Ramona è arrivata alla tenuta dopo essere stata convinta da Curro.

Jana ha quindi mostrato all’amica di sua madre Dolores alcuni oggetti rinvenuti nella camera segreta, e Ramona ha confermato che appartenevano sicuramente a Dolores. Quando Cruz e Petra hanno saputo della visita, la marchesa si è infuriata e ha preteso di mandare via l’anziana signora, ma la governante è riuscita a fermarla. Jana ha inoltre rivelato a Curro la presenza di una macchia di sangue sul tappeto, senza però riuscire a capire a chi appartenesse. Nel frattempo la fame si è fatta sentire tra la servitù, ma Maria ha incoraggiato tutti a cambiare atteggiamento, spronando i colleghi a immaginare di gustare prelibatezze ogni giorno.