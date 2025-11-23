Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano una vendetta che verrà compiuta all’insaputa della famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Curro deciderà di farla pagare una volta per tutte a Lorenzo. Il lacchè lo sequestrerà e, dopo averlo colpito con un pugno, lo legherà a una sedia nella stanza segreta della tenuta. Nel frattempo, il fratello di Jana arriverà a puntare un’arma contro il capitano, dando così inizio a un confronto carico di tensione. Parallelamente, alla tenuta tutti si domanderanno che fine abbia fatto Lorenzo, ignari di quanto sia stato architettato da Curro.

Lorenzo umilia Curro

Lorenzo annuncerà pubblicamente il suo fidanzamento con Angela, riuscendo così a bloccare il piano di Leocadia, fermamente contraria all’unione tra sua figlia e il capitano De La Mata. Curro, che intrattiene una relazione segreta proprio con Angela, verrà umiliato da colui che per anni ha creduto essere suo padre e, per vendicarsi del torto subito, escogiterà un piano del tutto inaspettato. Curro riuscirà a liberarsi di Lorenzo, sequestrandolo. La famiglia De Lujan, turbata dalla sua assenza ingiustificata, si metterà quindi alla ricerca di risposte per capire che fine possa aver fatto.

Curro sequestra Lorenzo nella camera segreta

I sospetti su Lorenzo cresceranno, lasciando tutti in ansia per le sue sorti.

Il capitano De La Mata, però, non si sarà allontanato da La Promessa, poiché Curro lo ha rinchiuso, legato a una sedia e nascosto nella camera segreta della tenuta, dove anni prima aveva vissuto sua madre Dolores. Una volta di fronte al suo prigioniero, Curro metterà Lorenzo alle strette, accusandolo apertamente dei crimini che sospetta siano legati al suo coinvolgimento: l’assassinio di Jana, la pazzia di Eugenia e la manipolazione di Angela. Il lacchè sarà deciso a ottenere una confessione dal capitano e, pur di riuscirci, gli punterà contro un’arma. De La Mata, dal canto suo, proverà a impietosire Curro ricordandogli la sua infanzia, ma quest’ultimo non si lascerà intenerire troppo, determinato a usare ogni mezzo necessario per ottenere la verità.

Nel frattempo, la famiglia De Lujan continuerà a ignorare il dramma che si sta consumando nel passaggio segreto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha parlato del decesso del barone con Pia

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana e Pia si sono incontrate per discutere del sangue rinvenuto nella camera segreta. Exposito è giunta alla conclusione che le tracce ematiche possano essere riconducibili all’assassinio di Tomas, avvenuto più di recente rispetto alle vicende legate a Dolores. Jana, convinta che la morte del figlio di Alonso sia stata causata dal barone de Linaja, ha condiviso i suoi sospetti con Pia, ricordandole ciò che era stato fatto al padre di Cruz. Tuttavia, la conversazione è stata intercettata da Santos, che in seguito si è recato da Petra in cerca di informazioni sul decesso del barone.