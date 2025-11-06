Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano finalmente la verità su due delitti rimasti irrisolti per lungo tempo: quelli di Dolores e Carmen. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, il pubblico scoprirà che l’assassina della madre di Jana e di quella di Catalina è Leocadia, esecutrice materiale degli omicidi su diretto ordine di Cruz. La marchesa, temendo che le due donne potessero ostacolare i suoi piani, aveva incaricato Leocadia di eliminarle anni prima. Quest’ultima, pur non avendo tratto alcun beneficio da quei crimini, deciderà in seguito di colpire ancora.

In un gesto estremo, sparerà a Jana con l’intento di incastrare Cruz e farla finire in prigione.

Leocadia ha tolto la vita a Dolores e Carmen per volere di Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, verranno alla luce verità sconvolgenti su due omicidi rimasti avvolti nel mistero sin dall’inizio della serie: quelli di Carmen e Dolores. Un flashback porterà Leocadia a rivivere un momento cruciale, quando si trovò di fronte a Jana con un'arma in mano. In quell’occasione, la donna rivelerà dettagli inediti sul suo passato e sul legame oscuro con Cruz. Leocadia confesserà di aver assassinato Carmen, la prima moglie di Alonso e madre di Catalina, su esplicita richiesta della marchesa, spinta dal desiderio di ottenere favori.

Ma non si è fermata lì: ha anche ucciso Dolores, madre di Jana, e ha affidato Curro, il figlio nato dalla relazione tra Dolores e Alonso, al barone De Linaja. Anche in questo caso, la mandante è stata la marchesa.

Jana viene uccisa da Leocadia per vendicarsi di Cruz

Pertanto, Jana verrà a conoscenza di una verità sconvolgente: l’ordine di uccidere sua madre è partito da Cruz, mentre l’esecutrice materiale è stata Leocadia. Quest’ultima, in un momento di confronto con la moglie di Manuel, ammetterà chiaramente la propria responsabilità, addossando però la colpa alla marchesa: ''L’ho fatto ancora una volta per Cruz''. Nonostante il suo coinvolgimento, Leocadia non ha mai ottenuto ciò che desiderava: né un titolo, né l’ingresso nell’alta società.

Anni di frustrazione e rabbia l’hanno spinta a meditare vendetta contro la marchesa, e in Jana vedrà lo strumento perfetto per portare a termine il suo piano. Ma la strategia prenderà una piega tragica: Jana, ormai considerata solo un ostacolo, verrà eliminata con un colpo di arma da fuoco. Per incastrare la marchesa, Leocadia le metterà in mano un bottone appartenente a un abito di Cruz. Il gesto sarà sufficiente a far ricadere su di lei l’accusa di omicidio, portandola dritta in prigione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha mostrato la stanza segreta a Curro

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana è riuscita ad aprire la porta della stanza segreta dove, anni prima, aveva vissuto sua madre Dolores.

La moglie di Manuel ha anche portato Curro a vedere il luogo in cui Dolores aveva abitato per un periodo, proprio quando Curro era appena nato. Intanto, Ricardo ha avuto un duro confronto con Ana, dopo che per anni la donna aveva abbandonato sia lui che il loro figlio Santos. Intanto marchesi si sono ritrovati sempre più in una profonda crisi economica, senza riuscire a trovare una soluzione ai loro guai finanziari.