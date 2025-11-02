Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano il licenziamento dalla tenuta di una delle protagoniste: Petra si troverà costretta a dire addio al suo lavoro a causa di Leocadia.

Intanto, Maria dovrà affrontare la difficile realtà di una gravidanza inaspettata. Proseguiranno inoltre le tensioni sentimentali e familiari tra Curro, Angela e Beltran, mentre in cucina si indagherà sulla misteriosa pubblicazione delle ricette di Lope.

Petra sarà a rischio licenziamento

Petra cercherà di nascondere la sua crescente debolezza fisica, ma nonostante una buona valutazione che riceverà da Cristobal, Leocadia ne chiederà il licenziamento a causa dei recenti errori.

La governante, informata dal maggiordomo de La Promessa della decisione, reagirà con sgomento. Leocadia giustificherà la sua scelta sostenendo che Petra sarà ormai irrevocabile. Intanto, in cucina accadrà un fatto curioso: Lope si renderà conto della pubblicazione delle sue ricette su un giornale, e tali articoli saranno firmati a nome di Madame Cocotte. Simona, Candela e il cuoco indagheranno per scoprire chi si nasconda dietro quel nome. Nella faccenda verrà coinvolto anche Manuel, che sarà esortato da Lope a fare chiarezza e capire chi possa aver rubato le sue ricette.

Maria affronta la sua gravidanza inattesa

Nel frattempo, la gravidanza di Maria Fernandez coglierà tutti di sorpresa. La domestica, molto confusa, confiderà il suo segreto a Samuel e Pia, che si mostreranno determinati ad aiutarla.

Maria sembrerà aver preso la decisione di non portare avanti la gravidanza. Pia le suggerirà di contattare il padre del bambino, ma la ragazza non sarà disposta a farlo. Curro scoprirà la verità, ma Adarre gli chiederà di non interferire con le decisioni della cameriera. Teresa, ignara della situazione, attribuirà il malessere di Maria alla sua passata relazione con il prete, fraintendendo completamente la realtà.

Spazio anche alle vicende di Angela, che sarà costretta a sposare Beltran, pur avendo una relazione con Curro. I due ragazzi si diranno addio, mentre Leocadia fisserà il matrimonio di sua figlia per la settimana successiva.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha scoperto che Samuel è rimasto a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Maria è rimasta amareggiata quando ha saputo che padre Samuel voleva lasciare la tenuta. Tuttavia, la cameriera ha scoperto che il prete non è andato via perché obbligato da Cruz a rimanere. I marchesi, intanto, hanno affrontato un periodo difficile a causa della loro crisi economica, che ha portato a ristrettezze anche nella scelta e nella quantità dei cibi da acquistare. In cucina le provviste hanno iniziato a scarseggiare, mentre Jana ha cercato di proporre qualche soluzione. Manuel, però, ha chiesto a sua moglie di non intervenire più nelle questioni della sua famiglia per non irritare ulteriormente i suoi genitori.