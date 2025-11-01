Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano la complessa vicenda di Maria, alle prese con una gravidanza difficile. La giovane cameriera sarà tormentata dal timore per la propria incolumità qualora dovesse abortire. Nel frattempo, Pia cercherà di convincerla a contattare il padre del bambino, mentre Curro verrà a conoscenza della gravidanza. Petra, invece, affronterà momenti complicati sul lavoro a causa del maggiordomo, che vorrà licenziarla se non farà del suo meglio al lavoro. Lope, invece, si renderà conto che qualcuno ha rubato le sue ricette.

Maria teme di non sopravvivere all’aborto

Maria si troverà ad affrontare una scelta difficile: interrompere una gravidanza indesiderata. La giovane domestica sarà sopraffatta dal timore che l’intervento possa mettere a rischio la sua vita. Il suo stato emotivo, già fragile, sarà ulteriormente compromesso dalla paura di non sopravvivere, rendendo la decisione ancora più complessa. È importante ricordare che il padre del bambino non è padre Samuel, ma un ragazzo conosciuto da Maria durante una festa di paese. Tuttavia, Teresa, ignara dei dettagli, attribuirà erroneamente la paternità al sacerdote. Nel frattempo, anche Curro verrà a sapere che Maria è incinta, ma Pia gli chiederà di non interferire.

Quest’ultima cercherà inoltre di convincere la collega a mettersi in contatto con il padre del bambino per informarlo della gravidanza.

Petra rischia di essere licenziata da La Promessa

Petra tornerà al lavoro dopo la grave malattia che l’ha colpita. Una volta ristabilita, dovrà affrontare diversi problemi con il maggiordomo, che le farà pressioni e si mostrerà molto esigente nei suoi confronti. Petra rischierà il licenziamento da La Promessa, anche perché Leocadia ha stretto un accordo con Ballesteros, suo amante, per liberarsi di lei. Intanto, si presenterà un piccolo giallo da risolvere: le ricette di Lope verranno rubate e qualcuno, impossessatosene, inizierà a riscuotere successo pubblicandole su un giornale.

I cuochi, insospettiti, chiederanno aiuto a Manuel per fare luce sulla curiosa vicenda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha confessato a Teresa di essere la figlia di Dolores

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto l’esistenza di una stanza segreta grazie a Pia, che le ha rivelato di averla trovata leggendo alcune lettere scritte da sua madre. Jana ha quindi deciso di entrare nella misteriosa camera, ma prima ha dovuto spiegare a Teresa i motivi del suo interesse, rivelandole di essere la figlia di Dolores. Una volta dentro, Jana si è sentita male ed è fuggita via.