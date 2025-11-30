Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un faccia a faccia inaspettato per una delle protagoniste della soap. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Carlo si presenterà alla tenuta per incontrare Maria. Si tratta del ragazzo e padre del bambino che la cameriera porta in grembo. Tuttavia, quest’ultima sarà a disagio, ma verrà spronata da Samuel a parlare con lui. Intanto, Martina sarà incerta riguardo al suo futuro con Jacobo, mentre Curro confesserà a Manuel di essere innamorato di Angela.

Carlo arriva a La Promessa per parlare con Maria

Carlo si presenterà inaspettatamente a La Promessa. Il ragazzo che, è bene ricordarlo, è colui con cui Maria si è lasciata andare a un incontro fugace durante una festa di paese, arriverà alla tenuta per un chiarimento con la cameriera. Maria, incinta di Carlo, proverà un forte imbarazzo nel rivederlo, non sapendo come affrontare la situazione. Ad aiutarla ci penserà Samuel, che la incoraggerà a superare le sue paure e a parlare con lui. Ci sarà quindi un confronto tra Carlo e Maria riguardo a quanto accaduto e alle conseguenze delle loro azioni, fino ad arrivare a discutere del figlio che sta per nascere. Nel frattempo, il giovane rivolgerà troppe attenzioni alle altre cameriere presenti a palazzo: un atteggiamento poco consono che porterà sia Samuel che Fernandez a rimproverarlo.

Curro si confida con Manuel

Nel frattempo, continueranno i tormenti di Curro, che non accetterà l’idea che Lorenzo sposi Angela, della quale è segretamente innamorato e da cui è ricambiato. Il lacchè affronterà il capitano De La Mata, tentando di sbarazzarsi di lui ma senza riuscirci. Lorenzo preferirà tacere sull’accaduto, ma minaccerà Curro promettendogli di far soffrire Angela. A quel punto, il giovane avrà bisogno di aiuto e, data la delicata situazione, deciderà di confidarsi con Manuel, raccontandogli quanto accaduto e rivelandogli i suoi sentimenti per la figlia di Leocadia. L’erede del marchesato verrà così messo al corrente anche del violento confronto avuto con Lorenzo e offrirà al fratello il sostegno necessario per impedire che il capitano De La Mata sposi Angela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Santos ha ricattato Pia

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Santos ha ricattato Pia dopo aver origliato una conversazione tra lei e Jana. Le due donne, infatti, si erano scambiate confidenze riguardo a quanto accaduto tempo addietro al padre di Cruz. Santos, venuto così a sapere che Pia si è sbarazzata del barone de Linaja, l’ha obbligata ad allontanarsi da Ricardo per favorire il riavvicinamento di suo padre alla moglie Ana. Nel frattempo, Jana ha confessato a Ramona di aver parlato con Leocadia di Dolores.