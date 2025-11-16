Le anticipazioni di La Promessa rivelano un inatteso scossone tra la servitù della tenuta, con un cambio di ruolo che sorprenderà tutti. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra sarà costretta a lasciare il suo incarico di governante e a ricoprire il ruolo di semplice cameriera, mentre Teresa prenderà il suo posto. La decisione di Cristobal scatenerà la rabbia di Petra, che non accetterà il declassamento e inizierà a tramare vendetta contro l'ex nuora, rendendole la vita difficile. Nel frattempo, emergerà la verità sulle misteriose lettere ricevute da Adriano: non sono state scritte da Catalina, come si pensava, ma da Martina.

Teresa diventa governante de La Promessa, Petra le rende la vita impossibile

Teresa riceverà una proposta di lavoro inaspettata e prestigiosa: Cristobal la nominerà nuova governante de La Promessa. Questo cambiamento comporterà un inevitabile passo indietro per Petra, che sarà costretta a rinunciare alla sua posizione e a indossare la divisa da cameriera. Ferita nell’orgoglio, non accetterà il declassamento e inizierà a ostacolare Teresa con atteggiamenti ostili e vendicativi. Nel frattempo, Maria prenderà una decisione importante: portare avanti la gravidanza, rinunciando all’idea di interromperla. Il bambino che aspetta è il risultato di un incontro occasionale con un giovane del villaggio.

Dopo aver confidato la sua scelta a Samuel, la cameriera riceverà da lui una proposta inaspettata: il prete si dirà pronto a riconoscere il bambino e a sposarla.

Martina lascia La Promessa

Emergerà la verità sulle misteriose lettere ricevute da Adriano, inizialmente attribuite a sua moglie Catalina: a scriverle è stata Martina. Proprio lei confiderà il desiderio di lasciare la tenuta per intraprendere un viaggio insieme a un’amica. Spazio anche alle enigmatiche vicende legate a Madame Cocotte, il misterioso pseudonimo dietro cui si cela l’autore delle ricette rubate a Lope. I cuochi de La Promessa continueranno le indagini per scoprire chi si nasconde dietro l’identità del ladro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria si è confidata con Catalina

Negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, tra Maria e Catalina si è instaurato un clima di confidenze profonde. La giovane domestica ha confessato alla figlia del marchese di vivere un forte turbamento interiore, convinta che il suo legame con il sacerdote possa avere origini oscure e inquietanti. Catalina, colpita dalla sincerità di Maria, ha deciso a sua volta di aprirsi, rivelando un segreto che teneva nascosto: è incinta di due gemelli, ma il padre non è il conte Pelayo, bensì Adriano. La rivelazione ha lasciato la domestica senza parole, spingendola a indagare sui veri sentimenti di Catalina verso Adriano.

È così emerso che la giovane è ancora profondamente legata al bracciante, nonostante tutto. Di fronte a questa consapevolezza, Fernandez ha incoraggiato Catalina a non lasciarsi sfuggire l’occasione di ricucire il rapporto con il suo ex compagno.