Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano una proposta di matrimonio inaspettata per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Samuel chiederà a Maria di sposarlo, assumendosi anche la responsabilità di riconoscere il bambino che lei porta in grembo. Intanto, alla tenuta si respirerà aria di cambiamenti: Petra verrà declassata e Teresa assumerà il nuovo ruolo di governante. Adriano, invece, scoprirà che è Martina l'autrice delle lettere credute scritte da sua moglie Catalina.

Maria confessa a Samuel di volere tenere il bambino

Maria aggiornerà Samuel sulle sue nuove intenzioni, molto diverse rispetto allo smarrimento iniziale. La cameriera ha da poco scoperto di essere incinta: il padre del bambino è un giovane del villaggio con cui ha vissuto un incontro fugace durante una festa. Il prete verrà a sapere che Maria non vuole più abortire, come aveva inizialmente pensato, ma è pronta a tenere il suo bambino. Samuel, venuto a conoscenza di questa notizia inaspettata, farà una proposta sorprendente alla cameriera: vorrà sposarla e riconoscere il bambino.

Petra si infuria con Teresa

Petra subirà un duro colpo: vedrà il suo prestigioso ruolo di governante de La Promessa sottratto all’improvviso e affidato a Teresa.

Quest’ultima, in realtà, non avrà alcuna responsabilità, poiché la decisione di promuoverla da semplice cameriera a governante sarà presa dal maggiordomo Cristobal. Petra, però, non accetterà l’avanzamento di carriera della sua ex nuora e, accecata dalla gelosia, si vendicherà rendendole la vita impossibile. Intanto, verrà anche svelato il mistero dietro le lettere ricevute da Adriano e apparentemente firmate da sua moglie Catalina. In realtà, le missive sono state scritte da Martina, con l’intento di alleviare il dolore di Adriano per la partenza della consorte. Martina, in seguito, deciderà di lasciare la tenuta per partire con una sua amica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha parlato di Samuel a Catalina

Negli episodi precedenti de La Promessa andati in onda su Canale 5, tra Maria e Catalina si è instaurato un clima di profonda confidenza. La domestica, turbata, ha confessato alla figlia del marchese di temere di essere vittima di un'influenza maligna, attribuendo il suo turbamento al crescente legame con il sacerdote. Catalina, colta da un impulso improvviso, ha a sua volta aperto il cuore, rivelando un segreto che ha lasciato Maria senza parole. La ragazza ha ammesso di essere incinta di due gemelli, concepiti non con il conte Pelayo, come tutti credevano, ma con Adriano. La notizia ha profondamente scosso Maria, che ha voluto comprendere meglio i sentimenti della giovane verso il padre dei bambini.

È così emerso che Catalina nutre ancora un amore sincero per Adriano, il bracciante. A quel punto, Fernandez ha esortato la sorella di Manuel a non restare con le mani in mano e a tentare di ricucire il rapporto con il suo vecchio amore.