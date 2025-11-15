Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano che, nelle prossime puntate che andranno in onda su Rete 4, Maria deciderà di portare a termine la gravidanza e informerà quindi Samuel di non voler più abortire. Nel frattempo, Teresa diventerà la nuova governante grazie alla decisione di Cristobal. Tale scelta, però, non sarà vista di buon occhio da Leocadia, che riterrà la ragazza non adatta al ruolo affidatole.

Maria decide di non abortire e confessa la sua scelta a Samuel

Maria ha scoperto di essere incinta e il padre del bambino che porta in grembo è un ragazzo conosciuto durante una festa al villaggio.

Venuta a sapere della gravidanza, la cameriera ha manifestato fin da subito disagio, poiché l’incontro con il giovane è stato fugace e tra loro non c’è una vera storia d’amore. Maria, infatti, aveva inizialmente pensato di abortire, ma poi cambierà idea e preferirà portare a termine la gravidanza. Fernandez confesserà quindi a padre Samuel la sua decisione di voler diventare madre, lasciando il prete sconvolto dalla rivelazione. Intanto, Curro e Angela si abbandoneranno nuovamente a una notte di passione in gran segreto.

Teresa diventa governante a La Promessa

Nel frattempo ci saranno grandi cambiamenti nello staff della servitù con un’inaspettata proposta che riceverà Teresa. Quest’ultima, infatti, diventerà la nuova governante de La Promessa grazie alla decisione del maggiordomo Cristobal.

Leocadia, però, non riterrà la ragazza all’altezza di svolgere la nuova mansione. Tuttavia, dietro la scelta di Cristobal si nasconde un losco piano: il maggiordomo preferirà affidare la gestione della tenuta a Teresa pensando che sia facilmente influenzabile, ma resterà ben presto spiazzato. Spazio anche alle vicende di Manuel, che si intrometterà nella relazione tra Antonio ed Enora, con quest’ultima che rimprovererà l’erede del marchesato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha scoperto che Adriano è il padre dei gemelli

Nelle precedenti puntate, Maria e Catalina si sono scambiate confidenze. La cameriera ha rivelato alla figlia del marchese di temere di essere posseduta dal demonio a causa del suo avvicinamento al prete, mentre Catalina si è lasciata andare a una confessione inaspettata.

La giovane ha infatti svelato a Maria di aspettare due gemelli non dal conte Pelayo, ma da Adriano. Maria è rimasta sconvolta nell’apprendere i dettagli della gravidanza e ha voluto capire quali sentimenti provasse Catalina per Adriano, scoprendo che la figlia di Alonso è ancora innamorata del bracciante. Fernandez ha quindi suggerito alla sorella di Manuel di fare qualcosa per recuperare la situazione con il suo ex.