Le trame delle puntate de La Promessa in programma da lunedì 17 a domenica 23 novembre in prima visione su Rete 4 rivelano che Padre Samuel confesserà a Maria (Sara Molina) di averle mentito sulle sue origini. L'uomo confiderà alla domestica essere l'erede del duca di Windsorheim. Angela, invece, metterà in guardia Martina sui piani di Cruz.

Samuel dice a Martina di essere il figlio del duca di Windsorheim

Angela sospetterà che Lorenzo abbia intenzione di combinare un matrimonio per Curro per risollevare le sorti finanziarie cadute in rovina de La Promessa.

Il baronetto non crederà alla possibilità raccontategli dalla ragazza.

Samuel, nel frattempo, confesserà a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim. La domestica apparirà molto scossa, dimostrando di non credere alle parole raccontate dal prelato.

Successivamente Pia, Petra e Candela daranno vita ad una violenta lite all'interno delle stanze della tenuta. L'argomento della discussione sarà la relazione intrapresa da Pia con Ricardo, un uomo già sposato con Ana.

Angela mette in guardia Martina su Cruz

Nel corso delle prossime puntate de La Promessa, Angela metterà in guardia Martina su Cruz dopo aver scoperto che ha provato a prenderle le quote della tenuta con l'inganno. La figlia di Leocadia apparirà certa che la marchesa voglia sfruttare il matrimonio con Jacobo per mettere le mani sui beni della nipote.

Jana, invece, sospetterà che il defunto barone de Linaja usasse la stanza segreta trovata nella camera di Cruz. La donna confiderà i suoi dubbi a Pia. Ramona, messa sull'avviso da Curro, spingerà lui e Jana a chiedere una spiegazione a Leocadia sul suo passato.

Angela ha temuto che Curro fosse partito per colpa sua

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera spagnola andate in onda ad inizio mese su Rete 4, Alonso è stato costretto a vendere alcuni reperti di valore per raccogliere liquidità per pagare i dipendenti della tenuta. Manuel, Catalina e Martina non hanno accettato di vendere il terreno ma hanno offerto più opzioni a riguardo.

Angela, invece, ha sospettato che Curro fosse partito senza informare nessuno a causa sua, dopo che aveva detto di essere intenzionata a tornare in Svizzera per riprendere gli studi.

In realtà, il baronetto ha raggiunto Ramona per scoprire la verità su alcune lettere ritrovate nella stanza segreta. Allo stesso tempo, Jana è apparsa così curiosa da tornare nella camera nella speranza di ricordarsi alcune cose del suo passato. Pia è andata ad avvisare la giovane prima che venisse scoperta da Cruz. Infine, Alonso ha consegnato gli atti di proprietà del palazzo di Madrid a Catalina, pregandola però di non venderlo.