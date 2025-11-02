Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa previsti tra qualche mese su Rete 4 raccontano che Catalina de Lujan sarà costretta ad abbandonare il marchesato quando finirà nel mirino del barone di Valladares per aver dato vita ad alcune proteste operaie. Il nobile ordinerà alla figlia di Alonso di andarsene altrimenti non esiterà a uccidere suoi figli.

Catalina finisce nel mirino del barone di Valladares

Tutto inizierà quando Catalina organizzerà alcune proteste dei lavoratori che, ovviamente, non saranno condivise ne dalla famiglia ne dall'aristocrazia.

La donna getterà del letame davanti all'abitazione del barone di Valladares come segno di protesta verso i potenti. Altri dipendenti della villa, invece, metteranno a fuoco il magazzino del barone. Quest'ultimo darà la colpa a Catalina e farà il suo arrivo a La Promessa per avere un confronto con lei. Durante il faccia a faccia, Valladares inizierà a minacciare la giovane, dichiarandole di avere la certezza della sua colpevolezza sui disordini avvenuti nel marchesato.

Catalina deciderà quindi di scappare coi figli ed Adriano, temendo le ritorsioni da parte del barone.

Catalina costretta ad abbandonare i gemelli e Adriano

Valladares pretenderà che Catalina abbandoni i suoi due gemelli e che lasci immediatamente il marchesato dei Lujan.

Il nobile minaccerà di uccidere i due bambini in caso di disobbedienza. L'uomo darà comunque la possibilità a Catalina di scrivere una lettera d'addio ai figli e ad Adriano.

Sarà così che Catalina, personaggio interpretato dall'attrice Carmen Asecas, uscirà di scena dopo aver preso parte a oltre 500 puntate all'interno dello sceneggiato spagnolo.

Leocadia è apparsa contenta per la determinazione mostrata da Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio novembre su Rete 4, nella famiglia dei Lujan ci sono state visione diverse per cercare di salvare la tenuta dall'ormai crisi economica sempre più evidente. Lorenzo de La Mata ha cercato di far sposare Curro con una delle figlie di Castrovejos.

Cruz, invece, ha impedito a Padre Samuel di abbandonare la tenuta. Il religioso è poi stato lasciato da Maria, volendo concentrarsi solo sui bisognosi.

Jana, intanto, ha indagato sulla camera segreta trovata nella villa dagli ex colleghi domestici. Allo stesso tempo, la donna è apparsa contraria alla vendita della tenuta e non ha fatto niente per nascondere il suo disappunto. Nel frattempo Leocadia è apparsa molto felice per vedere la determinazione della domestica, nonostante Manuel le abbia suggerito di non intromettersi.