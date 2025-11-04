Nei prossimi episodi de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, Padre Samuel apparirà molto preoccupato per le condizioni di salute di Petra Arcos. Il prelato chiederà al dottor Guillen di fornirgli una diagnosi, dopo aver esaminato attentamente la governante. Il medico lascerà senza parole il sacerdote quando lo informerà che la donna sta per morire a causa di una grave infezione che ha contratto.

Il dottor Guillen visita Petra

Le condizioni di salute di Petra peggioreranno sempre di più. Padre Samuel chiederà aiuto al dottore che visiterà nuovamente la governante, dopo non essere riuscito a trovare i motivi dei suoi malesseri.

L'uomo inizierà a fare alcune domande a Petra, scoprendo che è peggiorata e fa fatica a parlare. Il dottor Guillen non saprà come curare i problemi fisici di Petra fin quando noterà una grande ferita sul suo braccio. Il medico chiederà una spiegazione a Padre Samuel, che gli spiegherà che la governante ha avuto un incidente in giardino con un attrezzo mentre tagliava le piante. Il prelato rivelerà a Guillen di aver curato lui stesso la ferita dell'anziana donna.

Il dottor Guillen informa Padre Samuel che Petra ha il tetano

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il dottore, proprio in seguito a questa vicenda, riuscirà a formulare una diagnosi: "La signora Arcos è affetta da tetano". L'uomo aggiungerà di essere arrivato a questa conclusione dopo aver scoperto che si è tagliata con uno attrezzo arrugginito.

Guillen spiegherà che il tetano, se non viene preso in tempo, è una malattia letale. Padre Samuel, preoccupato, spiegherà di aver pulito la ferita ma di non essersi accorto che era infetta. Il dottore comunicherà al sacerdote che il taglio procuratosi dalla signora Arcos ha favorito il propagarsi dell'infezione.

Samuel, scosso dalla diagnosi, chiederà al dottore quante possibilità di sopravvivenza ha la governante. Il medico senza giri di parole dichiarerà. "Siamo in ritardo, la signora Arcos sta per morire".

Manuel e Martina sono apparsi contrari alla decisione di Alonso

Nelle scorse puntate de La Promessa, Alonso è apparso sempre più determinato a vendere una parte dei territori di proprietà della famiglia e per questo motivo ha convocato Manuel e Martina per informarli della sua decisione.

I due cugini hanno rivelato di non essere d'accordo con lui ma di voler sostenere il piano di Catalina, intenzionata a raddoppiare le coltivazioni. La decisione non ha trovato d'accordo nemmeno Romulo, che ha rifiutato di consegnare l'elenco dei possibili camerieri da licenziare, offrendo in cambio parte dei suoi risparmi per risollevare la crisi economica in cui è piombata la tenuta.