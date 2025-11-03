Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, le condizioni di salute di Petra Arcos faranno preoccupare Maria. La governante accuserà uno svenimento che la farà cadere a terra, priva di sensi, dopo una lite avuta con la domestica.

Petra ha un malore dopo una discussione con Maria

Petra sarà protagonista di una violenta discussione con Maria. La governante accuserà, poi, un malore che la farà cadere a terra priva di sensi. La donna verrà soccorsa da Maria che non riuscirà a svegliarla. La domestica trascinerà il corpo di Petra nella sua stanza dove riuscirà finalmente a farla tornare in sé.

Maria aiuterà la governante a salire sul letto dopo essersene presa cura. La ragazza deciderà di andare a chiedere aiuto a un dottore ma Petra rifiuterà dichiarando: "Sto bene, mi hai aiutato in tutto ciò di cui avevo bisogno". Nonostante questo, Maria apparirà molto preoccupata per le condizioni di salute della governante e, per questo motivo, insisterà per capire se ha la febbre.

Petra nasconde il suo peggioramento delle condizioni di salute a tutti

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Petra informerà Maria di stare bene, pregandola di lasciare la stanza. La governante dirà alla sua sottoposta di essere già stata da un dottore, dichiarando: "Voi tutti pensate che non mi stia prendendo cura di me stessa, ma sono andata dal dottore e lui stesso mi ha parlato del suo trasferimento".

La donna comunicherà a Maria che il dottor Guillen le ha ordinato di prendere degli antidolorifici e di osservare il massimo riposo. La domestica accetterà di lasciare la stanza, promettendo a Petra di tenere la bocca cucita su quanto successo. Tuttavia, lo stato di salute della governante peggiorerà sempre di più. La donna accuserà un nuovo svenimento che le farà perdere l'uso di un braccio.

Cruz ha impedito a Padre Samuel di andarsene

Nel frattempo, negli episodi de La Promessa andati in onda nei giorni scorsi su Rete 4, Lorenzo ha accettato di far sposare Curro con una delle figlie del duca di Castrovejos per salvare l'economica della tenuta. L'arrivo di Jana, invece, ha sconvolto gli equilibri tra la servitù dove i dipendenti sono apparsi in difficoltà a sfamare tutti a causa della mancanza di cibo.

Cruz, intanto, ha impedito a Padre Samuel di abbandonare la tenuta mentre i problemi economici hanno creato dissidi in famiglia: Jana è apparsa favorevole alla vendita ed ha cercato con tutti i mezzi di convincere Alonso. La moglie di Manuel è stata pregata dal suocero a non intromettersi negli affari di famiglia. Anche il marchesino ha convinto Jana a pensare soltanto al prosieguo della sua gestazione. Infine Maria ha lasciato Padre Samuel, decisa a concentrarsi solo sui più poveri.