Pia confiderà a Romulo il suo segreto del passato nelle puntate de La Promessa dall'1 al 7 dicembre: "Ho eliminato il Barone de Linaja", dirà.

Romulo ascolterà lo sfogo di Pia e comprenderà il suo dolore senza giudicarla. Nel frattempo, Jana capirà che è stata Cruz a togliere la vita a Tomas e racconterà tutto a Curro. Manuel annuncerà le sue intenzioni di trasferirsi in Italia con Jana e questo farà tremare Cruz. La marchesa, pur di non perdere suo figlio, proverà ad avvicinarsi a sua nuora, ma Jana non starà al suo gioco e questo la farà infuriare.

Pia temerà di perdere il suo posto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia si sentirà in trappola perché Santos la minaccerà: "Dirò a tutti cosa è successo al Barone". Lo scopo del ragazzo sarà soltanto allontanare Pia da Ricardo e favorire un avvicinamento con Ana. L'assistente personale di Cruz, però, non riuscirà a stare tranquilla e questo sarà evidente agli occhi attenti di Romulo. Quest'ultimo chiederà alla sua amica cosa la tormenta e lei gli confesserà l'omicidio commesso molto tempo prima. "Santos dice la verità, ho ucciso il Barone de Linaja", dirà Pia, consapevole di tutte le conseguenze a cui le sue parole potrebbero portare. Romulo sarà sconvolto dalle parole di Pia, ma non potrà biasimarla, né giudicarla.

L'uomo chiederà di raccontargli come sono andate le cose e la donna gli spiegherà che quando ha scoperto che il Barone voleva abusare di un'altra donna lei non ha potuto restare indifferente. Pia, però, si rifiuterà di rivelare a Romulo chi l'ha aiutata. Nel frattempo, a La Promessa arriverà un'altra notizia che farà infuriare Cruz: Manuel, infatti, annuncerà che presto si trasferirà in Italia con Jana.

Jana confiderà a Curro il suo sospetto su Cruz

Nelle puntate de La Promessa dall'1 al 7 dicembre, Jana riuscirà ad aprire il passaggio segreto che porta alla stanza di Cruz. Alla ragazza sarà ormai tutto chiaro e confiderà a Curro le sue ipotesi sulla morte di Tomas.

Jana spiegherà a suo fratello che secondo lei Tomas è stato ucciso da Cruz che ha usato la stanza segreta per nascondere il delitto.

I rapporti tra Jana e la marchesa saranno ridotti al minimo e quando Cruz proverà ad avvicinarsi a sua nuora per evitare di perdere Manuel, la ragazza non starà al suo gioco provocando ancora la sua rabbia.

Jana è a un passo dalla verità su Dolores

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Jana ha iniziato ad indagare sul suo passato e ha scoperto una stanza segreta all'interno del palazzo. La ragazza ha capito che quella camera era il nido d'amore di Alonso e sua madre Dolores e tutto questo è stato possibile anche grazie alle preziose informazioni di Ramona. Quest'ultima, inoltre, ha rivelato a Jana che Leocadia potrebbe essere a conoscenza di molti fatti, visto che un tempo era molto vicina al Barone de Linaja.

Jana è ormai a un passo dalla verità sulla morte di Dolores, anche perché Leocadia le ha spiegato che il Barone era a capo di un'organizzazione criminale e probabilmente è in questo modo che si è procurato il bambino da dare a Eugenia.