Don Samuel confesserà di aver mentito a Maria nelle puntate de La Promessa dal 17 al 23 novembre: "Sono il figlio del duca di Windsorheim". Le anticipazioni rivelano che Maria sarà sconvolta nell'apprendere che don Samuel non proviene da una famiglia povera e non crederà alle sue parole. Nel frattempo, Angela metterà in guardia Curro sul possibile matrimonio combinato da Cruz e Lorenzo. Lui, però, non darà peso alle parole della ragazza che si sentirà profondamente ferita.

Le vere origini di don Samuel stupiranno Maria sul suo arrivo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, per Maria e don Samuel, arriverà un chiarimento molto importante. Tutto avrà inizio quando il prete si accorgerà che la ragazza lo sta evitando. Don Samuel andrà a parlare con Maria che gli confermerà le sue paure: dall'ipotetica possessione demoniaca al fatto che non riesce a toglierselo dalla testa. Il prete spiegherà a Maria che il demonio non c'entra nulla con i suoi sentimenti e le proporrà di essere amici. Lei sarà molto titubante, perché gli dirà chiaramente che stare accanto a lui non la aiuta a dimenticare quello che c'è stato tra loro. L'indomani, don Samuel tornerà da Maria con una verità che la lascerà senza parole.

"Ti ho mentito" - dirà il prete - "io non vengo da una famiglia povera e i miei genitori non coltivavano i campi". Maria non riuscirà a capire il senso delle parole di don Samuel che sarà più chiaro: "Sono il figlio del duca di Windsorheim". Il prete spiegherà che la sua vocazione è aiutare i poveri e per questo non ha interesse a sfruttare il nome della sua famiglia per fare carriera ecclesiastica. Maria non crederà alle affermazioni di Samuel, anche perché lui è arrivato a rubare per aiutare i poveri. "Perché sei venuto a La Promessa? Potevi prendere le ricchezze della tua famiglia e donarle", dirà la ragazza al prete che le ricorderà che è sempre meglio scegliere la strada più difficile per arrivare al bene.

La reazione di Maria sarà furiosa: preferirà voltargli le spalle e andare via.

Angela proverà a mettere in guardia Curro e Martina, ma non la ascolteranno

Nelle puntate de La Promessa dal 17 al 23 novembre ci sarà ampio spazio anche per Angela che, dopo aver visto il telegramma di Lorenzo, deciderà di parlare con Curro. La ragazza non avrà prove certe ma spiegherà al signorino i suoi sospetti: "Tuo padre e Cruz stanno tramando alle tue spalle" - dirà - "Vogliono combinare un matrimonio per te". La reazione di Curro sarà inaspettata: dubiterà delle parole di Angela e le chiederà come faccia a pensare una cosa del genere. La ragazza spiegherà di aver origliato una conversazione tra Cruz e Lorenzo, ma questo non basterà a Curro.

La figlia di Leocadia si sentirà ferita dalla diffidenza del signorino ma non potrà fare nulla per salvarlo e andrà via arrabbiata. Angela dimostrerà di tenere molto anche a Martina, tanto che proverà a mettere in guardia anche lei. La ragazza spiegherà alla sua amica che probabilmente Cruz stia sfruttando il futuro matrimonio con Jacobo per salvare le sorti de La Promessa. Martina terrà a ribadire che si fida molto del suo fidanzato e non dubita della sua buona fede. Angela non discuterà le qualità di Jacobo, ma ripeterà che Cruz è molto abile nel manipolare le persone e le situazioni a suo piacimento.

Le paure di Maria e i discorsi di don Samuel

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Maria e don Samuel si sono lasciati andare alla passione più volte.

Tra la cameriera e il prete è nata una profonda amicizia quando entrambi si sono occupati dei poveri. Presto Maria ha iniziato a provare per il prete un'attrazione e ha scoperto che era ricambiata. La ragazza, infatti, ha osato baciare don Samuel che non si è affatto ritratto. Nei giorni successivi, i due si sono resi conto che avevano sbagliato e si sono promessi di stare lontani. Appena hanno avuto occasione, però, si sono baciati di nuovo. Don Samuel è stato chiaro: non rinuncerà mai alla tonaca e Maria potrebbe essere una prova per lui. La ragazza ha iniziato a pensare di essere posseduta da un demone che la sta usando per tentare il prete. La risposta alle sue domande, però, è molto più semplice di quello che crede: si è innamorata di don Samuel.

Lui, in passato ha provato anche ad andare via da La Promessa, ma Cruz non glielo ha permesso. La marchesa, infatti, ha pensato che la presenza di un parroco all'interno della tenuto avrebbe dato prestigio alla famiglia, in seria difficoltà con l'opinione pubblica.