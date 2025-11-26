Leocadia provocherà Cruz nella puntata de La Promessa in onda lunedì 1° dicembre: "Hai sposato Alonso con l'inganno".

Le anticipazioni rivelano che Cruz soffrirà per il possibile trasferimento di Manuel e Jana in Italia, e Leocadia ne approfitterà punzecchiando l’amica e accusandola di allontanare tutti a causa del suo pessimo carattere. Pia, invece, confesserà a Romulo di aver tolto la vita al Barone de Linaja.

La sofferta confessione di Pia a Romulo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia confesserà a Romulo di aver ucciso il Barone de Linaja.

Sarà costretta a parlare perché Santos l'accuserà davanti al maggiordomo di essere un'assassina e lei non se la sentirà di mentire. Romulo ascolterà lo sfogo di Pia e capirà che la donna ha commesso il delitto solo per proteggere una cameriera dai continui abusi del Barone. Il maggiordomo sarà molto comprensivo con lei e la rassicurerà, ma le chiederà chi siano stati i suoi complici. Per Romulo è impossibile che Pia si sia sbarazzata del corpo da sola. Nonostante la sua insistenza, però, Pia non avrà nessuna intenzione di parlare e coinvolgere Maria, Jana e Teresa in questa brutta vicenda. Nel frattempo, Leocadia avrà un duro scontro con Cruz e si divertirà a provocarla facendola infuriare. In questo modo, l'ospite de La Promessa proseguirà il suo piano per screditare la marchesa a causa dei suoi atteggiamenti ostili nei confronti di tutti.

Cruz soffrirà all'idea che Manuel lasci La Promessa

Nella puntata de La Promessa di lunedì 1° dicembre, Leocadia noterà un certo malumore in Cruz e coglierà al volo l'occasione per punzecchiarla. "Qualcosa non va nel tuo matrimonio?", chiederà insinuando che tra lei e Alonso ormai non ci sia nulla oltre la forma. Cruz fingerà di non avere nessun problema con suo marito e Leocadia la inviterà a tenere a bada la rabbia, se non vuole ritrovarsi da sola: "Leonor è partita per gli Stati Uniti, Manuel sta per trasferirsi in Italia. I tuoi figli vanno via perché non ti sopportano". Cruz risponderà che lei almeno ha creato una famiglia solida, mentre Leocadia non ha costruito niente nella sua vita. "Hai sposato Alonso con l'inganno", dirà ancora la signora de Figueroa, "Io invece vivo come voglio".

Cruz sarà così infastidita dalle parole di Leocadia che preferirà andare a fare una passeggiata per rimettere insieme le idee.

Il piano di Leocadia contro Cruz è iniziato

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Leocadia ha contribuito a creare dei litigi tra Cruz e Jana. La donna ha regalato un vestitino al nascituro e con le giuste parole è riuscita a far dire a Cruz quello che pensa davvero di sua nuora. La marchesa ha detto chiaramente a Jana che la odia, ma ha anche aggiunto che odia il figlio che porta in grembo. Questo affronto è stato insopportabile per la ragazza e anche per Manuel che non ne può più della cattiveria di sua madre. Il marchesino ha deciso di trasferirsi in Italia con sua nuora e questo ha reso Cruz ancora più nervosa.