Jana confiderà a Curro una verità che lo lascerà senza parole nella puntata de La Promessa di martedì 2 dicembre: "Cruz ha eliminato Tomas e Petra l'ha aiutata".

Le anticipazioni tv raccontano che Curro non riuscirà a credere che sua zia abbia commesso un delitto così crudele. La versione di Jana, però, non lascerà spazio a dubbi: tutto coinciderà perfettamente con la realtà.

Il passaggio segreto de La Promessa porterà alla stanza di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana scoprirà tutta la verità sul passato oscuro di Cruz. Tutto avrà inizio quando la ragazza e Teresa riusciranno a trovare il passaggio segreto che collega la camera della marchesa con la stanza misteriosa.

A quel punto Jana non avrà dubbi: il sangue che ha macchiato il tappeto è quello di Tomas ea togliergli la vita è stata Cruz. La ragazza si farà coraggio e racconterà tutto a Curro che sarà sconvolto dal racconto impeccabile di Jana. La moglie di Manuel inizierà a raccontare tutto a partire dal suo arrivo a La Promessa, quando Tomas l'ha sorpresa nel suo studio e si è infuriato con lei. Jana spiegherà a Curro che quella sera Tomas ha capito che lei non voleva rubare niente ma conoscere la verità sulla fine di sua madre Dolores. "Mi ha detto che lui sapeva chi aveva ucciso nostra madre", dirà Jana a Curro, "Ma non ha fatto in tempo a rivelarmela perché Cruz non glielo ha permesso".

Jana e Curro scopriranno il segreto di Cruz

Nella puntata de La Promessa di martedì 2 dicembre, Curro sarà senza parole nel pensare che sua zia possa essersi macchiata di un delitto così crudele. Jana però sarà molto chiara e tutti i pezzi del puzzle combatteranno: "Cruz ha eliminato Tomas e Petra l'ha aiutata ", dirà, "Quando ha capito che lui sapeva della stanza segreta". Jana spiegherà che ad aiutarla è stata la sua fedele assistente, visto che quella notte il Barone de Linaja non era al palazzo. La marchesa ormai avrà le ore contate, perché Jana e Curro penseranno a come incastrarla. Nel frattempo, la preoccupazione principale di Cruz sarà l'imminente partenza di Manuel per l'Italia. La donna non si rassegnerà all'idea che suo figlio viva lontano da lei e farà di tutto per convincerlo a restare al palazzo con lei e la famiglia.

La tragica fine di Tomas e il delitto impunito

Jana cerca la verità sulla morte di sua madre Dolores dall'inizio de La Promessa . La ragazza si è recata alla tenuta e si è fatta assumere con il solo scopo di ottenere delle risposte e di trovare suo fratello Curro. La missione di Jana si è rivelata molto più difficile del previsto, perché Tomas è morto prima di rivelarle quello che voleva sapere. Il ragazzo è stato eliminato senza alcuna pietà da Cruz con un tagliacarte. Nessuno ha sospettato della marchesa per questo delitto: al contrario, a pagare per lei è stata una cameriera del palazzo, Lola. Secondo la versione ufficiale la ragazza avrebbe tolto la vita a Tomas perché stava sposando Jimena.