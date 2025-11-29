Leocadia negherà di aver detto a Curro delle nozze combinate nella puntata de La Promessa in onda venerdì 5 dicembre: la donna questa volta non mentirà.

Le anticipazioni rivelano che dopo la discussione con suo nipote, Cruz incolperà Leocadia di aver rovinato il suo piano di far sposare Curro. La donna, però, non avrà nessuna colpa perché è stata Angela a dire tutto al signorino. Nel frattempo, Catalina chiederà a Maria e Samuel di vendere il vaso rubato per aiutare i poveri, ma la metà del ricavato dovrà andare alla servitù.

Catalina sempre pronta ad aiutare i meno fortunati

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà molto clemente con don Samuel dopo averlo sorpreso a rubare un vaso dal palazzo. La figlia di Alonso capirà che il gesto del parroco era solo per aiutare la gente del villaggio e non se la sentirà di punirlo. Dopo aver convocato lui e Maria, Catalina chiederà loro di dividere il denaro ricavato dalla vendita del vaso tra i poveri e la servitù de La Promessa. Maria avrà l'incarico di vendere il prezioso oggetto e a questo proposito Catalina parlerà con don Romulo. La donna chiederà al maggiordomo la massima discrezione sull'assenza di Maria, soprattutto con Petra.

La governante, infatti, quando vedrà che la sua cameriera è assente andrà subito dal maggiordomo a chiedere spiegazioni.

Romulo si limiterà a rispondere che Maria è impegnata in un compito assegnatole da Catalina, ma a Petra non basterà. La discussione si farà subito accesa, ma Romulo non tradirà la sua signora.

L'ennesimo scontro di Cruz e Leocadia a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di venerdì 5 dicembre, Curro rivelerà a Cruz di sapere del matrimonio che lei e Lorenzo stanno combinando alle sue spalle. Dopo la discussione con il ragazzo, la marchesa andrà subito ad affrontare Leocadia, certa che sia stata lei a fare la spia.

La donna, tuttavia, negherà di aver parlato con Curro e questa volta non mentirà a Cruz. Quest'ultima non sarà affatto convinta della buona fede di Leocadia che terminerà la discussione con una frase che farà riflettere.

"Hai troppi segreti", dirà la donna, "Prima o poi tutto verrà a galla". Cruz resterà in silenzio e si renderà conto che Leocadia ha detto una grande verità.

Chi è stato a tradire Cruz? Questa volta Leocadia non c'entra davvero

Leocadia non mente quando dice che non è stata lei a parlare con Curro. Questa volta a rivelare il segreto di Cruz è stata Angela, sua figlia, ospite de La Promessa. La ragazza, infatti, ha origliato una conversazione della marchesa con Lorenzo che non ha lasciato spazio a dubbi. Preoccupata per Curro, Angela è andata subito da lui a dirgli che potrebbe sposare una donna senza amore. Il signorino non ha creduto subito alla figlia di Leocadia, ma alla fine ha capito che lei voleva solo aiutarlo e le ha anche chiesto scusa.

Leocadia vuole distruggere Cruz, ma i suoi piani sono ben più pericolosi del mettere Curro contro sua zia. La donna sta lavorando alle spalle della marchesa per fare in modo che quando Jana perderà la vita tutti diano a lei la colpa.