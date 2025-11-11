Gli spoiler delle puntate de La Promessa, in onda dal 17 al 23 novembre in prima visione su Rete 4, rivelano che Angela scoprirà che Lorenzo de La Mata e Cruz Lujan stanno tramando alle spalle di Curro. Maria, invece, verrà a sapere che padre Samuel è il figlio di un importante duca.

Cruz mostra la sua insofferenza verso Jana

Angela confesserà a Curro di pensare che Lorenzo stia architettando il suo matrimonio senza chiedergli il consenso. Il ragazzo non crederà alla versione raccontata dalla figlia di Leocadia.

Cruz, invece, mostrerà la sua insofferenza nei confronti di Jana, soprattutto quando porterà Ramona alla Promessa.

Arrabbiata, la marchesa vieterà alla nuora di ospitare l'ex domestica nel palazzo.

Intanto Catalina dovrà affrontare le difficoltà della gravidanza gemellare in un periodo di ristrettezze economiche. La marchesina e suo padre Alonso cercheranno di trovare un accordo per la gestione dei territori.

Successivamente, Samuel noterà che Maria lo evita. Il prelato ammetterà alla ragazza di essere il figlio del duca di Windsorheim, ma lei stenterà a credergli.

Angela scopre che Lorenzo e Cruz stanno organizzando il matrimonio di Curro

Manuel accuserà la madre di aver detto a Jana di non volere il bambino che attende. Il marchesino informerà poi sua moglie di essersi messo in contatto con il costruttore di aeroplani.

Candela, Simona e Petra, invece, esprimeranno opinioni diverse su Santos e in merito alla relazione che Pia ha con un uomo sposato. Lope, intanto, cucinerà due conigli, cacciati da Marcelo per la servitù. Petra insisterà affinché la pietanza venga servita ai padroni. La decisione non troverà d'accordo Simona e Romulo.

Angela, intanto, avviserà Martina che Cruz approva il suo legame con Jacobo solo per manipolare i suoi beni una volta sposato. La ragazza origlierà poi una telefonata tra Lorenzo e la marchesa. In questa circostanza, Angela scoprirà che il capitano de La Mata e Cruz vogliono far sposare Curro con una nobile. La donna avrà un confronto con il ragazzo, che le consiglierà di tornare in Svizzera a studiare.

Cruz ha convinto Alonso a ingannare Martina

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a inizio novembre su Rete 4, Cruz (Eva Martin) è riuscita a convincere Alonso a ingannare Martina per venderle le terre e fronteggiare la grave crisi economica in cui è piombata la tenuta.

Curro, invece, ha rintracciato Ramona, convincendola a tornare alla tenuta per fornire la sua verità sulle cose ritrovate all'interno della stanza segreta. La donna ha confermato che le lettere ritrovate sono state scritte da Dolores.