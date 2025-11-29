Negli episodi de La Promessa in onda dal 30 novembre al 6 dicembre, Jana dirà a Curro di essere certa che Cruz abbia ucciso Tomas e che abbia occultato il suo corpo nella stanza segreta. Inoltre Ana avrà un malore e questo le permetterà di riavvicinarsi a Ricardo.

La marchesa, invece, negherà a Curro di avergli combinato un matrimonio, mentre Catalina e Martina venderanno i gioielli per saldare i debiti della tenuta.

Alonso e Cruz contrari al fatto che Manuel si trasferisca in Italia

I marchesi non condivideranno la decisione di Manuel di trasferirsi in Italia per lavorare per Don Pedro Ferrè.

Il ragazzo però rassicurerà i genitori che li aiuterà con i suoi guadagni. Intanto Pia rivelerà a Romulo la verità riguardante la morte del barone, ma non gli dirà nulla sulla persona che l'ha aiutata. Inoltre Curro si scuserà con Angela, non appena apprenderà da Martina che Alonso e Cruz hanno combinato le sue nozze con una delle figlie dei duchi De Castroviejo.

Nel frattempo Marcelo spiegherà a Vera e Teresa di voler lasciare la tenuta per non essere scoperto dagli uomini del duca di Sarabia e De Carril. In tutto questo, Leocadia accuserà Cruz di essersi sposata tramite inganno, mentre Jacobo continuerà a tramare contro Martina e la convincerà che il loro matrimonio non è collegato con i problemi economici della tenuta.

Intanto Jana e Teresa comprenderanno come aprire il passaggio segreto nella camera di Cruz ed Exposito riferirà a Curro di avere capito che la marchesa ha ucciso Tomas, occultando il corpo in quel luogo.

Cruz nega a Curro di avergli combinato un matrimonio

Catalina, Padre Samuel e Maria decideranno di comune accordo di destinare ai più poveri ed alla servitù i proventi della vendita del vaso. La marchesina intanto acconsentirà alla richiesta di Alonso di vendere i gioielli per saldare i debiti, ma anche Martina lo farà. Quest'ultima ed Alonso intanto si mostreranno invidiosi per la felicità di Jana e Manuel. Inoltre Ana avrà un malore e Ricardo le starà vicina, ma la donna dovrà rassicurare Santos che si è preoccupato per le sue condizioni di salute.

Nel frattempo Petra esternerà a Teresa il pensiero che Marcelo si è allontanato a causa del loro rapporto ormai incrinato. In tutto questo, Leocadia avrà la conferma che Jana e Curro sono figli di Dolores, mentre lo stesso De La Mata chiederà spiegazioni a Cruz sul matrimonio combinato. La marchesa però negherà ogni sua colpa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, i domestici si sono accorti che ormai la situazione finanziaria della tenuta è difficile al punto da rischiare di rimanere senza lavoro. Alonso e Romulo sono costretti a fare delle scelte drastiche per far quadrare i conti.

Ricardo, invece, ha spiegato a Romulo che lui ed Ana non hanno assolutamente intenzione di ritornare insieme, mentre Curro ha manifestato a Jana la sua preoccupazione perché ha confessato a Leocadia di essere figlio di Dolores.