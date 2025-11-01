Negli episodi de La Promessa in onda dal 2 all'8 novembre, Alonso e Cruz inganneranno Martina e le faranno vendere una parte delle sue quote della tenuta. Inoltre Curro chiederà a Ramona di rivelare che gli oggetti trovati nella tenuta sono di Dolores.

Santos, invece, perdonerà Ana e Ricardo, mentre Maria si convincerà di essere posseduta dal demonio.

Alonso vende alcuni suoi oggetti di valore per avere del denaro

Ricardo rivelerà a Pia che l'incontro con Ana non ha risvegliato in lui nessun tipo di sentimento. Pellicer comunque deciderà di far passare all'ex moglie un pò di tempo con il figlio.

Intanto Curro ricorderà a Martina che quando sarà sposata, tutte le sue proprietà passeranno al marito. Alonso, invece, annuncerà la volontà di volere vendere alcuni terreni, ma si scontrerà contro l'opposizione di Martina, Manuel e Catalina. Il marchese alla fine dovrà vendere alcuni suoi oggetti di valore per avere un poco di denaro.

Nel frattempo Catalina spingerà Maria a rivelarle il suo amore per Padre Samuel. In tutto questo, Curro penserà che Ramona possa sapere qualcosa in più sulla stanza segreta e si recherà da lei, lasciando a Jana il compito di informare la famiglia della sua partenza. Cruz però non prenderà bene la notizia e si chiederà il legame esistente con l'ex domestica.

Curro vuole riportare Ramona alla tenuta

Angela sarà convinta che Curro ha lasciato la tenuta a causa sua e vorrà andare in Svizzera per risolvere ogni cosa. La ragazza comunque riferirà alla madre che partirà solo se le racconterà la verità riguardante il suo passato, ma Leocadia si rifiuterà. Inoltre Maria, dopo un racconto di Candela, si convincerà sempre di più di essere posseduta dal demonio e di avere delle visioni.

Nel frattempo Ana e Ricardo racconteranno a Santos una versione comune sul loro passato ed il ragazzo deciderà di perdonarli. Petra però non sarà d'accordo, ma non dirà nulla per evitare di perderlo. In tutto questo, Curro giungerà da Ramona e le dirà di volerla riportare alla tenuta, così da poter confessare che gli oggetti rinvenuti nella camera segreta sono di Dolores.

Intanto i marchesi si mostreranno molto preoccupati per la situazione finanziaria e Cruz penserà di manipolare Martina, così da vendere la sua parte di proprietà. Alonso darà il suo benestare e la marchesa dirà alla nipote che dovrà vendere quanto è di sua proprietà, visto che la scelta finale è di chi ha la maggioranza delle quote. La giovane Lujan pertanto accetterà la vendita.

Riepilogo delle puntate in onda

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jana si è attivata in ogni modo per aprire la camera segreta. Inoltre Padre Samuel ha annunciato di essere rimasto nella tenuta, ma solo perché Cruz glielo ha imposto. Maria ha voluto chiarire la fine della loro storia.

Lorenzo, invece, ha accettato di far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo, ma solo perché la marchesa gli ha promesso una parte della tenuta.