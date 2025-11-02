Alonso accetterà le nozze di Catalina e Adriano nelle prossime puntate de La Promessa, ma Manuel reagirà male a questa novità.

Le anticipazioni rivelano che Alonso non si opporrà al matrimonio di sua figlia con il mezzadro, e questo farà storcere il naso a Manuel. Quest'ultimo rimprovererà il padre di non aver avuto la stessa comprensione per lui e Jana. Manuel, inoltre, ricorderà ad Alonso che è stata necessaria la morte di sua moglie per capire che l’amore non conosce ceti sociali.

Niente più bugie per Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina partorirà i gemelli e dirà ad Adriano che è lui il padre dei bambini.

Questa notizia riempirà di gioia il mezzadro, che sarà pronto a prendersi tutte le responsabilità. Catalina sarà stanca di mentire e dirà anche ad Alonso la verità: "Adriano è il padre dei miei figli". La reazione del marchese sarà inaspettata, perché spiegherà a sua figlia che aveva capito da diverso tempo che il mezzadro poteva essere l'uomo misterioso di cui gli parlò tempo prima. Adriano ringrazierà il marchese per averlo accettato e gli dirà che vuole rendere felice Catalina. Alonso, però, rimanderà il discorso dei progetti in un altro momento. Manuel scoraggerà Adriano, dicendogli che lui e Jana hanno dovuto combattere per le loro nozze e sua moglie ha perso la vita, forse proprio per averlo sposato.

Presto, però, il marchese stupirà tutti. Catalina e Adriano lo incontreranno e gli parleranno chiaramente delle loro intenzioni. "Io voglio sposarmi", dirà la ragazza con decisione. A differenza delle aspettative, Alonso accetterà le nozze senza batter ciglio: "Ho imparato a mie spese che non ha senso ostacolare un amore". Adriano e Catalina saranno più felici che mai e pronti a costruire la loro famiglia.

Il duro confronto di Manuel e Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, la notizia delle nozze di Catalina scuoterà Manuel. Quest'ultimo non reagirà affatto bene e Alonso sarà piuttosto sorpreso. "Pensavo che saresti stato felice per tua sorella". Manuel, con rabbia, gli ricorderà che a lui non è stato riservato lo stesso trattamento di Catalina e Adriano.

"Non avete mostrato la minima comprensione per me e Jana", dirà, "E la situazione era la stessa". Il marchese proverà a giustificarsi, ma Manuel sarà severo: "C'è stato bisogno che morisse qualcuno prima che le cose cambiassero". Alonso sarà mortificato dal tono di suo figlio e resterà da solo a riflettere, sapendo che le parole del marchesino non erano altro che la verità.

Catalina ha dei brutti presentimenti

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina si è trovata a valutare l’idea di crescere da sola i gemelli. Adriano è lontano da Lujan e lei non ha alcuna intenzione di metterlo al corrente della gravidanza. Come ha confidato a Manuel, Catalina teme che Adriano tornerebbe con lei solo per senso del dovere e dopo la pessima esperienza con Pelayo ha molta paura di soffrire ancora.

La ragazza, inoltre, ha raccontato a Jana di avere timore di morire durante il parto. A questo proposito, Catalina ha chiesto a sua cognata di occuparsi dei gemelli se dovesse accaderle qualcosa. Inoltre, la ragazza ha chiesto ad Alonso di darle in anticipo la sua parte di eredità per assicurare ai bambini un tetto sopra la testa senza dover dipendere da Cruz.