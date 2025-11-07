Curro sconvolgerà Eugenia con la verità sulle sue origini nelle prossime puntate de La Promessa: "Alonso è mio padre". Le anticipazioni rivelano che Eugenia scoprirà che suo figlio è diventato un valletto e chiederà spiegazioni di questo cambiamento. Curro le spiegherà che Alonso ha dovuto ripudiarlo per salvare il marchesato.

L'abbraccio tanto atteso di Eugenia e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia tornerà al palazzo e potrà riabbracciare Curro. La preoccupazione per la salute mentale della donna spingerà Alonso a chiedere al ragazzo di fingere di essere ancora un nobile con sua madre.

Curro, infatti, dovrà nascondere a Eugenia di essere diventato un valletto, ma il segreto non durerà a lungo. Tutti sembreranno accogliere la donna nel migliore dei modi tranne Lorenzo che avrà un solo obiettivo: far tornare sua moglie in manicomio nonostante dimostrerà di essere guarita del tutto. Eugenia parlerà a Curro del passato e gli rivelerà che è stato proprio Lorenzo anni fa a spingerla dalle scale e renderla inferma. Lo stesso Capitano, secondo il racconto di Eugenia, ha fatto in modo che sua moglie non guarisse e ha peggiorato la sua salute mentale con dei farmaci. Alla luce di questo, Curro giurerà a sua madre che si vendicherà per tutto il male che ha ricevuto da suo marito. Il soggiorno di Eugenia proseguirà sereno per qualche giorno e la donna deciderà di visitare le cucine e salutare la servitù, ignara che Curro sia ormai parte dei collaboratori.

Romulo si allarmerà e chiederà a Lope di andare subito a cercare il valletto per impedire che Eugenia lo veda con la divisa.

Eugenia scoprirà che Curro è diventato un valletto

Nelle prossime puntate de La Promessa, gli sforzi di Romulo non riusciranno ad impedire a Eugenia di scoprire la verità su Curro. La donna, infatti, si troverà faccia a faccia con suo figlio vestito da valletto. "Cosa ci fai con la divisa?" chiederà la donna a Curro che non potrà più nascondersi e le racconterà tutto. "Ho scoperto da dove vengo" dirà Curro "io non sono figlio tuo e di Lorenzo". Eugenia scoppierà in lacrime dicendo che ha sempre temuto questo momento, ma il ragazzo le assicurerà che continua a considerarla sua madre: "Non cambierà niente tra noi".

Curro, però, dirà qualcosa che Eugenia non si aspettava affatto: "Alonso è mio padre". La donna sarà sconvolta e anche Curro sarà sorpreso perché pensava che Eugenia lo avesse sempre saputo. La donna spiegherà che sapeva che lui era figlio di Dolores ma non del marchese e per questo si agiterà molto. Curro, a quel punto, le spiegherà che è costretto ad essere un valletto perché Alonso lo ha ripudiato, obbligato dal re per non perdere il marchesato.

Alonso non sa ancora che Curro è suo figlio

Nelle puntate in onda in Italia, Curro è ancora per tutti ufficialmente il figlio di Lorenzo. Il ragazzo sa di essere figlio di Alonso, ma il marchese non immagina che Curro sia il figlio che tanti anni fa ha perso con Dolores.

Per il momento, l'unica preoccupazione di Curro è il nuovo fidanzamento di Martina con Jacobo che gli ha fatto capire che deve voltare pagina con il passato. Tra lui e Angela, la figlia di Leocadia, sta nascendo un'amicizia anche se spesso i due hanno delle discussioni. In uno dei momenti di vicinanza con la ragazza, Curro ha confessato di aver sofferto molto la mancanza di Eugenia, internata in manicomio sin da quando lui era un bambino.