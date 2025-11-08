Catalina e Adriano diventeranno marito e moglie nelle prossime puntate de La Promessa: la cerimonia si terrà al palazzo e sarà molto discreta.

Le anticipazioni rivelano che per Catalina arriverà la tanto attesa felicità. Dopo mesi di delusioni e paure, la donna raggiungerà l’altare accanto ad Adriano, il padre dei suoi figli. Manuel sarà molto commosso nel vedere la sorella finalmente accanto a un uomo che la ama davvero.

Catalina darà alla luce i due figli di Adriano

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che il sogno di Catalina diventerà realtà: lei e Adriano riusciranno a essere una famiglia.

Tutto avrà inizio con il parto dei due gemelli, che per Catalina non sarà certo una passeggiata. Il travaglio per la ragazza avrà inizio quando sarà nei campi. Catalina partorirà il suo primo figlio grazie ad Angela e Curro, che la assisteranno in piena campagna. Successivamente, Adriano, allarmato dalle urla della donna, correrà da lei e la porterà in braccio fino al palazzo. Catalina darà alla luce il suo secondo figlio con un'operazione delicata che farà stare tutti con il fiato sospeso, compreso Adriano, ancora inconsapevole di essere diventato padre. La verità arriverà pochi giorni dopo, quando Catalina si renderà conto che l'amore di Adriano per lei è indiscutibile. I due torneranno a essere una coppia e saranno più felici che mai.

A Catalina non resterà che parlare con Alonso che contrariamente a quanto ci si aspettasse accetterà Adriano come padre dei suoi nipoti e come genero. Tutto sembrerà risolto, ma a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia sarà Leocadia. Quest'ultima farà notare ad Alonso che la casa reale non vedrebbe di buon occhio le nozze di Catalina con un mezzadro. La donna ricorderà al marchese che è in gioco il suo titolo e questo farà riflettere molto Alonso che si tirerà indietro di fronte a Catalina. Quest'ultima sarà furiosa con suo padre che alla fine proporrà un compromesso: un matrimonio segreto per lei e Adriano. Pur di diventare marito e moglie, i due si piegheranno al volere del marchese e parleranno con don Samuel, che organizzerà tutto con discrezione, nel patio de La Promessa.

Il giorno delle nozze segrete ci saranno solo Catalina, Adriano, Manuel e Simona: a interrompere tutto, però, arriverà Leocadia.

Nuove nozze a La Promessa: di De Lujan festeggeranno Catalina e Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia rimprovererà i due fidanzati per aver organizzato tutto in segreto. La donna riconoscerà il loro amore e proporrà a tutti un matrimonio degno della famiglia, con tutti i De Lujan presenti. Leocadia spiegherà ad Alonso che non ha cambiato idea, ma aggiungerà che non è giusto che Catalina si sposi in quel modo umiliante. A quel punto, Alonso e don Samuel si daranno da fare per organizzare delle nozze discrete ma a La Promessa e con la presenza di tutta la famiglia.

Catalina sarà molto emozionata e finalmente, dopo tante delusioni, potrà indossare la fede. Manuel non potrà fare altro che commuoversi nel vedere sua sorella così felice e nessuno oserà rovinare un momento così importante. Ad assistere alla cerimonia ci sarà anche la servitù, compreso Curro, ormai divenuto un valletto. L'applauso di tutti i presenti farà sentire a Catalina e Adriano l'approvazione che cercavano.

Adriano e Catalina sono troppo lontani

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Catalina non ha nessuna intenzione di tornare con Adriano. Quest'ultimo è andato via da Lujan poco dopo la fine della sua relazione con Catalina e non si è più fatto sentire. La donna ha confessato a Maria di amarlo ancora, ma è decisa a portare avanti la gravidanza da sola.

Essendo fuori città, inoltre, Adriano crede ancora che Catalina si sia sposata con Pelayo e non ha idea di quello che la donna ha passato. Il conte ha lasciato la ragazza incinta a un passo dall'altare perché non si sentiva pronto a fare da padre a dei figli non suoi.