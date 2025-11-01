Catalina dirà ad Alonso tutta la verità sui gemelli nelle prossime puntate de La Promessa. "Adriano è il padre dei miei figli", dirà al marchese, che non sarà sorpreso.

Le anticipazioni rivelano che Alonso dirà a Catalina che aveva già capito che il padre dei suoi nipoti era Adriano. Quest'ultimo si farà avanti, dicendosi pronto ad assumersi tutte le responsabilità del caso e ribadirà che il suo amore per Catalina è sincero. Il marchese, però, preferirà rimandare questi discorsi a un altro momento.

Catalina darà alla luce i due gemelli

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina darà alla luce due gemelli con un parto che terrà tutti con il fiato sospeso.

Il primo bambino nascerà nei campi con l'aiuto di Angela e Curro. Adriano correrà da Catalina e la riporterà in braccio al palazzo per avere l'assistenza del medico. La situazione per il secondo parto sarà critica, tanto che il medico dovrà effettuare un taglio cesareo, un'operazione molto delicata per quei tempi. La preoccupazione per la salute di Catalina sarà alta e don Samuel si offrirà di darle l'estrema unzione prima dell'intervento. Fortunatamente, dopo tanta paura, tutto andrà per il meglio e Catalina diventerà madre di due splendidi gemelli, una bambina e un bambino. A circondare la neo mamma con affetto ci sarà tutta la famiglia, ma anche Adriano sarà molto in ansia per lei. Il mezzadro aspetterà da Manuel notizie su Catalina e il marchesino gli dirà che è andato tutto bene.

In un momento così particolare, Manuel confiderà la verità ad Adriano "Sei tu il padre dei gemelli". La notizia lascerà il ragazzo senza parole, ma dopo un primo momento di smarrimento sarà molto felice e pronto a prendersi tutte le responsabilità del caso. Manuel, però, gli chiederà di non dire nulla a Catalina della loro conversazione. Adriano andrà nella stanza della sua amata e per la prima volta abbraccerà i bambini insieme a lei. A quel punto, la donna sarà stanca di mentire e confermerà ad Adriano che è lui il padre dei gemelli. La presenza di Adriano nella stanza di Catalina non desterà molti sospetti. Essendo accorso durante il parto, il mezzadro sarà accolto in casa. Dopo qualche giorno, però, Alonso lo vedrà ancora nella stanza di sua figlia e non potrà fare a meno di porsi delle domande.

Manuel spegnerà l'entusiasmo di Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina non avrà intenzione di tenere nascosta la sua relazione con Adriano. Quando Alonso andrà a farle visita, la ragazza sarà molto chiara con suo padre: "Adriano è il padre dei miei figli". Catalina non avrà paura della reazione del marchese, che a differenza di quanto si aspettava non si arrabbierà. Alonso avrà un atteggiamento neutro e si limiterà a dire a Catalina che aveva già pensato che Adriano fosse il padre. "Lo avevi invitato a cena da noi e quando mi hai detto che non eri incinta di Pelayo ho pensato a lui". Adriano si farà subito avanti dicendo di essere pronto a dare a Catalina e ai bambini tutto il suo amore, ma Alonso lo fermerà, dicendogli che parleranno di queste cose in un altro momento.

L'entusiasmo di Adriano incontrerà un muro anche con Manuel che gli spiegherà che sposare Catalina non sarebbe una passeggiata. "Una cosa è accettare che sei il padre dei suoi nipoti", dirà ad Adriano riferendosi alla reazione di Alonso, "Un'altra è accoglierti come genero". Il ragazzo non potrà fare a meno di pensare che a Jana il loro matrimonio è costato la vita.

I brutti presentimenti di Catalina sul parto

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina sta portando avanti la sua gravidanza tra molte paure. La ragazza ha confidato a Jana e Manuel di avere un brutto presentimento. "Se mi succede qualcosa prenditi cura dei miei figli", ha chiesto a sua cognata, spiegando che sente che potrebbe non sopravvivere ai suoi figli.

Catalina ha raccontato anche a Leocadia le sue paure e ha ricordato come Cruz la trattava quando era piccola. Per evitare che la marchesa tratti male i suoi bambini in sua assenza, Catalina ha chiesto ad Alonso la sua parte di eredità in anticipo, in modo da dare una casa ai suoi bambini e non costringerli a vivere sotto lo stesso tetto della marchesa che riverserebbe su di loro il suo odio.