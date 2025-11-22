Jana, nelle prossime puntate de La Promessa, si sveglierà dal coma e lascerà intendere a Curro che non è stata Cruz a colpirla: la ragazza, però, non riuscirà a proferire parola e si riaddormenterà. Le anticipazioni rivelano che Cruz non farà altro che sperare che Jana sopravviva: solo lei, infatti, potrebbe scagionarla dalla pesante accusa di tentato omicidio. Il sergente Burdina rinchiuderà la marchesa in una stanza in attesa di una svolta nelle indagini.

Jana lotterà tra la vita e la morte

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana sarà colpita da un proiettile all'interno del palazzo nelle prossime puntate.

A ritrovarla gravemente ferita sarà Manuel che, disperato, griderà aiuto. I soccorsi arriveranno subito ma le condizioni di Jana appariranno sin da subito molto serie. Mentre la ragazza lotterà tra la vita e la morte, a La Promessa si organizzeranno gruppi di preghiera affinché si salvi e partiranno anche le indagini. Sarà chiaro che chi voleva assassinare Jana è uno degli abitanti della tenuta e, per questo, Burdina inizierà subito a sospettare di Cruz. La marchesa, infatti, risulterà l'unica con cui Jana aveva avuto pesanti discussioni fino a poco prima della tragedia. Per farla parlare e per proteggere l'incolumità di Jana, Burdina rinchiuderà Cruz in una stanza. Nel frattempo, la marchesa griderà a tutti la sua innocenza, ma sarà davvero difficile immaginare un altro colpevole.

Il breve risveglio di Jana riporterà la speranza a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro resterà al capezzale di sua sorella sperando in un miracolo. Ad un certo punto, Jana stringerà la sua mano e riprenderà i sensi riportando la speranza nel cuore di tutti. La ragazza non riuscirà a parlare, ma appena Curro le dirà che Cruz è rinchiusa e non è più pericolosa, inizierà ad agitarsi. Jana scuoterà la testa lasciando intendere che non è stata Cruz a premere il grilletto. Curro le chiederà chi sia stato a sparare ma Jana si riaddormenterà. Il medico de La Promessa spiegherà che la breve presa di coscienza è un ottimo segno e dichiarerà Jana fuori pericolo. Quando Cruz verrà a sapere la novità spererà nel risveglio di sua nuora perché è l'unica che potrebbe scagionarla.

La donna, infatti, non si stancherà mai di dire che lei non c'entra niente con quello che è successo. Il dottore raccomanderà a Manuel e Curro di tenere sempre idratata Jana bagnandole costantemente le labbra.

Cruz e Jana: litigi e parole forti

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, per Cruz ogni motivo è buono per attaccare Jana. A provocare le liti tra nuora e suocera, però, è Leocadia che sta agendo in modo subdolo manipolando entrambe per metterle l'una contro l'altra. La vera assassina, infatti, è proprio Leocadia e sta fingendo di essere amica di Jana perché in futuro tutti i sospetti si concentrino su Cruz. Durante l'ultimo litigio, la marchesa ha detto a sua nuora che non ama lei e non amerà neanche il figlio che porta in grembo. Queste parole hanno ferito profondamente la ragazza e anche Manuel che ormai vede in sua madre una nemica.