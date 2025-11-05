Curro ed Eugenia si abbracceranno dopo molto tempo a La Promessa nelle prossime puntate. "Jana si è sposata", dirà il ragazzo per giustificare la sua assenza e nascondere la verità sulla sua morte.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia arriverà al palazzo e sconvolgerà gli equilibri. La donna non dovrà sapere che Curro è diventato un valletto, che Cruz è in carcere e che Jana è stata uccisa. Alonso chiederà a Curro di tornare a vestire i panni di barone ed edulcorare la realtà per non traumatizzarla.

Eugenia sorprenderà tutti: Lorenzo la vedrà tornare all'improvviso

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che al palazzo arriverà un regalo molto speciale destinato a Lorenzo per il suo compleanno. Eugenia, sua moglie, comparirà all'improvviso in sedia a rotelle, come se fosse un pacco inviato da Ayala La reazione del Capitano sarà furiosa, ma non potrà fare nulla per evitare la presenza della donna. Alonso prenderà in mano la situazione e accoglierà sua cognata nel migliore dei modi, chiamando Petra e ordinandole di preparare una stanza per la nuova ospite. Lorenzo si infurierà anche con il marchese: "Non vedi che è pazza? Non capisce neanche dove si trova". Eugenia avrà lo sguardo fisso nel vuoto e Lorenzo continuerà a domandarsi il motivo di quella provocazione da parte di Ayala.

L'uomo telefonerà immediatamente al manicomio in cui era internata sua moglie e chiederà spiegazioni per le sue dimissioni. Il personale, però, gli dirà che tutto è regolare e che hanno una firma che attesta l'uscita di Eugenia. L'arrivo della sorella di Cruz metterà in seria difficoltà anche Alonso che dovrà gestire una situazione per nulla semplice. Curro dovrà fingere di essere ancora un nobile per non traumatizzare ulteriormente sua madre e bisognerà anche giustificare l'assenza di Cruz. Il marchese andrà da Curro e gli spiegherà che per il tempo di permanenza di Eugenia dovrà rimettere gli abiti da barone e fingere che nulla sia cambiato per lui.

Le troppe domande di Eugenia al suo arrivo La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro eseguirà gli ordini di Alonso e dopo essersi vestito da nobile sarà pronto a incontrare Eugenia. Per il ragazzo sarà una grande emozione: entrambi in lacrime, si abbracceranno con grande affetto. Curro chiederà a sua madre di non piangere, ma lei inizierà ad agitarsi: "Dov'è Cruz?", chiederà continuando a chiamare sua sorella. Il ragazzo dovrà inventare una scusa e spiegherà a Eugenia che la zia è partita: "Un giorno anche noi due faremo un bel viaggio". Eugenia non dimenticherà neanche di chiedere di Jana. La donna ricorderà bene la cameriera che in una delle sue visite al palazzo si è presa cura di lei con tanto amore.

Curro farà molta fatica, ma mentirà ancora a Eugenia: "Jana si è sposata ed è andata via, ma Maria è brava quanto lei". Come faranno Alonso e Curro a nascondere a Eugenia che tutto è cambiato? La donna non dovrà sapere che Jana è morta, Cruz è in prigione e Catalina ha avuto due figli da un mezzadro. Maria accompagnerà la nuova ospite nella sua stanza, ma tutti saranno consapevoli che nuovi guai sono in arrivo.

Curro vuole molto bene a Eugenia, anche se sa che non è sua madre

Nelle puntate in onda in Italia, Eugenia si trova in sanatorio da quando Curro era ancora un bambino. Sporadicamente, la donna è andata al palazzo a far visita a sua sorella Cruz, ma i suoi problemi mentali l'hanno tenuta sempre isolata dal resto del mondo.

Curro ha scoperto che sua madre è Dolores, la donna che ha messo al mondo Jana, e suo padre è Alonso. Nonostante tutto, però, il ragazzo nutre un profondo affetto per Eugenia che ha sempre considerato la sua mamma. Ad affidarlo a lei molti anni prima è stata Cruz che con l'aiuto di Leocadia e del Barone de Linaja lo ha strappato dalle braccia di Dolores per dare un figlio a sua sorella che non poteva averne. Curro e Jana cercano ancora delle risposte sul loro passato e vogliono capire soprattutto chi è stato a mettere fine alla povera Dolores.