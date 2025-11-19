Don Samuel rivelerà a Maria che si è autodenunciato per la scomunica nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti amo perdutamente", le dirà, "Sono stato io a denunciarmi".

Le anticipazioni rivelano che il parroco si sentirà in colpa per Petra, ingiustamente licenziata con l'accusa di aver tradito Don Samuel con una denuncia alla curia. Il prete parlerà con Maria e le spiegherà di aver scritto lui stesso ai suoi superiori perché non è più così sicuro di proseguire la sua carriera.

La scomunica di Don Samuel e il licenziamento di Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra dovrà lasciare al più presto il palazzo, perché Romulo le comunicherà che è stata licenziata.

La notizia cadrà come un fulmine a ciel sereno per la governante che sarà accusata di aver informato la curia del matrimonio in segreto che Don Samuel ha celebrato per Catalina e Adriano. Il parroco, infatti, riceverà una lettera di scomunica e questo peserà molto sulla famiglia che non potrà permettersi l'ennesimo scandalo. Ad accusare Petra del grave tradimento sarà Maria che non avrà nessuna prova contro di lei, se non i pregiudizi che tutti nutrono per la governante che continuerà a dichiararsi innocente. Quando le accuse di Maria arriveranno alle orecchie di Catalina, la figlia di Alonso chiederà a Martina di ordinare a Romulo il licenziamento immediato. Il maggiordomo non farà altro che eseguire gli ordini e Petra, fatti i bagagli, andrà via giurando vendetta ai suoi colleghi.

Tutta questa situazione farà storcere il naso a Leocadia che si infurierà per non essere stata interpellata. La donna, ormai di fatto diventata la signora del palazzo, chiamerà Catalina e Martina per rimproverarle di aver preso una decisione così importante senza neanche avvisarla. Anche in questa occasione, Alonso dimostrerà di tenere particolarmente a Leocadia, visto che prenderà le sue parti e la riconoscerà come figura fondamentale de La Promessa. Nel frattempo, Don Samuel verrà a sapere che Petra è andata via e si sentirà terribilmente in colpa.

Don Samuel e Maria: l'amore proibito de La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Don Samuel sarà sconvolto dal licenziamento di Petra e sarà anche molto preoccupato per lei.

Il parroco rimprovererà Maria per essere stata troppo dura con la governante, ricordandole che lei è innocente. Don Samuel sosterrà con forza che Petra non lo ha mai denunciato, ma non dirà a nessuno come fa ad essere così sicuro. Più tardi, però, Maria lo metterà alle strette: "Come puoi essere certo della sua innocenza?" chiederà. Don Samuel inizierà col dire che ha chiesto direttamente ai suoi superiori se fosse stata lei, ma a quel punto Maria lo incalzerà. "Allora perché non ti hanno detto chi è stato?". "Perché sono stato io", urlerà Don Samuel, esasperato dalle domande di Maria. Il parroco ammetterà di aver fatto lui stesso la denuncia e spiegherà alla ragazza le ragioni del suo gesto.

Padre Samuel racconterà che per diventare prete ha dovuto lottare a lungo con i suoi genitori e adesso non potrebbe tirarsi indietro. "Ti amo perdutamente", dirà il parroco sorprendendo Maria con una romantica dichiarazione d'amore, "Non posso dimenticare i tuoi occhi, i tuoi sorrisi e i tuoi atteggiamenti".

Dopo le sue parole emozionanti, Samuel spiegherà a Maria che Petra non potrà continuare a pagare per una colpa non sua: "Dobbiamo fare di tutto perché torni a La Promessa", dirà il parroco, anche se si domanderà come risolvere questo problema.

Maria e Don Samuel si sono promessi di stare lontani

Nelle puntate in onda in Italia, Don Samuel si è stabilito a La Promessa. La presenza del parroco fa comodo a Cruz perché è convinta che ospitarlo faccia onore alla famiglia che negli ultimi tempi ha perso parecchia considerazione in società.

Don Samuel e Maria si sono lasciati andare spesso ad un bacio, perché entrambi sono attratti l'uno dall'altra. La cameriera ha dichiarato i propri sentimenti pur riconoscendo che è sbagliato confondere un parroco. Don Samuel, invece, ha ammesso la sua attrazione ma non ha mai parlato d'amore. Entrambi sono d'accordo sul fatto che devono stare lontani e per il momento ci stanno riuscendo anche se Maria soffre molto. La ragazza è arrivata a pensare che un demone si sia impossessato di lei per ossessionarla con Samuel e poter tentare lui.