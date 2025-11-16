Eugenia perderà la vita tra le braccia di Curro nelle prossime puntate de La Promessa: la donna si lancerà nel vuoto dalla torre del palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo e Leocadia faranno impazzire Eugenia con lo scopo di riportarla in manicomio. Il loro piano finirà in tragedia il giorno del battesimo dei gemelli di Catalina e Adriano.

Il perfido piano di Leocadia e Lorenzo

Curro riabbraccerà Eugenia che tornerà al palazzo grazie ad Ayala. Il ragazzo sarà molto felice di rivedere sua madre, soprattutto perché la donna sarà perfettamente guarita, sia mentalmente che fisicamente.

Eugenia spiegherà a suo figlio che è stato Lorenzo a farla impazzire con delle terapie mirate e che Ayala l'ha salvata dal baratro in cui era caduta. La presenza della sorella di Cruz a La Promessa, però, non piacerà a tutti. Lorenzo sarà il primo a non tollerare che sua moglie viva sotto il suo stesso tetto e Leocadia appoggerà il Capitano.

L'amica di Cruz, infatti, riuscirà a diventare la signora del palazzo e sarà spietata pur di raggiungere i suoi obiettivi. Leocadia confiderà che vuole tutto ciò che apparteneva a Cruz: il potere, la tenuta e la sua famiglia. Per i suoi scopi, la donna si rivelerà disposta a tutto e presto capirà che Eugenia è un grosso ostacolo per lei. La sorella di Cruz, infatti, oltre a sapere il nome del padre di Angela, scoprirà anche che Leocadia ha solo finto di essere amica della marchesa ma in realtà ha ingannato tutti.

La signora Figueroa non potrà certo permettere a Eugenia di rovinare i suoi piani e per questo si alleerà con Lorenzo per rispedirla in manicomio. La donna, con la complicità del Capitano, inizierà a rovinare la salute mentale di Eugenia usando il laudano. Successivamente, Lorenzo e Leocadia si daranno da fare per creare delle situazioni che negheranno per far apparire la madre di Curro poco sana di mente. Spesso sveglieranno di soprassalto Eugenia di notte per poi fingere di non aver sentito nessun rumore. Grazie anche ai discorsi di Leocadia, Eugenia si legherà molto ai figli di Catalina, in particolare Andres, perché il lui rivedrà Curro da piccolo. I comportamenti morbosi della donna nei confronti dei gemelli farà preoccupare Catalina che preferirà tenere Eugenia lontana dai suoi figli.

Il triste ritorno di Eugenia a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia sarà esclusa dagli invitati al battesimo di Catalina. La sua salute mentale, infatti, peggiorerà a vista d'occhio e la giovane madre avrà paura che la sua festa venga rovinata. Eugenia sarà rinchiusa ne La Promessa, ma riuscirà a fuggire proprio durante la cerimonia di battesimo. La donna avrà un'arma tra le mani e sarà completamente fuori controllo. In lacrime, reclamerà il suo posto in famiglia e finirà per sparare un colpo che ferirà Adriano.

Tutti andranno nel panico, ma i guai non finiranno qui, perché nella confusione generale Andres sparirà dalla vista di sua madre. Quando Catalina sentirà il pianto del bambino, alzerà lo sguardo e lo vedrà sulla torre del palazzo, in braccio a Eugenia che minaccerà di buttarsi di sotto.

Curro salirà sulla torre e proverà a far ragionare sua madre che però non vorrà proprio saperne. La donna, in lacrime, ricorderà la prigionia in manicomio, certa che tornerà tra quelle mura appena la cattureranno. Dopo un toccante discorso, Eugenia si lancerà nel vuoto, sotto gli occhi disperati di Curro che non riuscirà a fermarla. Il ragazzo correrà in giardino con Andrea in braccio e lo darà a Catalina per poi andare da sua madre. Eugenia sarà in fin di vita, ma prima di esalare l'ultimo respiro dirà a Curro quanto lo ha amato nella sua vita. La donna morirà tra le braccia di suo figlio che sarà disperato per non averla salvata.

Eugenia è in manicomio da molti anni

Nelle puntate in onda in Italia, Curro sta approfondendo la conoscenza con Angela.

Tra i due il rapporto è partito con il piede sbagliato, ma adesso le cose stanno migliorando. Angela ha scoperto che Lorenzo sta tramando con Cruz per combinare un matrimonio con la figlia dei duchi. Angela è andata da Curro per metterlo in guardia e questo sarà l'inizio di una grande storia d'amore tra i due. Al momento Eugenia si trova ancora in manicomio e nessuno immagina che a breve tornerà al palazzo. Curro è ormai rassegnato all'idea che non potrà mai avere un rapporto normale con sua madre che fin dalla sua infanzia convive con una grave malattia mentale.