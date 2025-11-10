Leocadia confesserà il suo vero obiettivo nelle prossime puntate de La Promessa: "Voglio il palazzo, la fortuna e la famiglia di Cruz", dirà a Lisandro, il duca che chiamerà al palazzo come complice. Le anticipazioni rivelano che Leocadia riuscirà a diventare un punto di riferimento per tutti dopo l'arresto di Cruz. Questo, però, non le basterà, soprattutto quando arriverà Eugenia che fiuterà la sua cattiva fede. Leocadia si alleerà con Lorenzo per rispedire sua moglie in manicomio pur essendo perfettamente sana di mente.

Leocadia salverà La Promessa dalla crisi economica

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia si farà sempre più spazio nella famiglia De Lujan. La donna, arrivata in punta di piedi e presentandosi come una cara amica di Cruz, presto mostrerà il suo vero volto. Innanzi tutto, toglierà la vita a Jana facendo ricadere la colpa sulla marchesa che finirà ingiustamente in prigione. Alonso vedrà vacillare tutte le sue certezze e, oltre a credere che sua moglie sia un'assassina dovrà affrontare diverse difficoltà economiche. Il titolo da marchese, inoltre, sarà messo in discussione dalla notizia che Curro è il figlio illegittimo di Alonso. Quest'ultimo si farà consigliare da Leocadia sul da farsi e l'ascolterà, ripudiando suo figlio.

Tutto cambierà a La Promessa, perché Curro diventerà un semplice valletto e Leocadia finanzierà la tenuta diventando di fatto la signora del palazzo. Persino Petra, da sempre fedele a Cruz, dovrà piegarsi al volere di Leocadia dopo aver saputo che è lei a dare da mangiare a tutti. Presto, però, il prestigio di Leocadia rischierà di essere distrutto e tutto inizierà con l'arrivo di Eugenia al palazzo. La donna, perfettamente guarita grazie ad Ayala, si mostrerà sin da subito una presenza scomoda sia per Lorenzo che per Leocadia. A suo marito, Eugenia prometterà vendetta perché è stato lui a farla internare in manicomio per anni somministrandole una cura che l'ha distrutta psicologicamente. Eugenia, però, ne avrà anche per Leocadia: "So chi è il padre di Angela", dirà la donna facendola tremare.

Sarà chiaro che per la signora Figueroa la pacchia è finita e questo farà scattare subito un piano per recuperare terreno.

L'arrivo di Eugenia darà filo da torcere a Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia fingerà di essere amica di Eugenia, ma tramerà alle sue spalle con Lorenzo. La donna darà al Capitano tutto il suo appoggio per far tornare in manicomio sua moglie. Questa, però, non sarà l'unica mossa di Leocadia che farà arrivare al palazzo rinforzi per lei. Il duca Lisandro de Carvajal arriverà come ospite e scuoterà tutti gli equilibri. L'uomo fingerà di trovarsi a La Promessa per caso, ma in realtà si scoprirà ben presto che è stata proprio Leocadia a chiamarlo. A lui, la donna confiderà di non sopportare nessuno della famiglia De Lujan e di stare recitando una parte per arrivare al suo scopo.

Leocadia spiegherà di aver salvato La Promessa dalla crisi e a quel punto Lisandro le domanderà per quale motivo lo abbia fatto. "Voglio tutto" - dirà con forza Leocadia - "voglio il palazzo di Cruz, la sua fortuna e anche la sua famiglia". La decisione della donna affascinerà Lisandro, certo che riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi.

Leocadia, la nuova dark lady dopo Cruz

Nelle puntate in onda in Italia, Leocadia si trova a La Promessa con sua figlia Angela che è molto diversa da lei. La donna ha provato a convincere sua figlia a tornare in Svizzera a studiare, ma lei non vuole saperne. Per il momento, Leocadia si limita a fare l'ospite, dispensando consigli a Jana e Catalina e seminando zizzania con Cruz.

La donna sta facendo di tutto affinché emergano tutte le incomprensioni di Cruz con sua nuora perché quando avverrà il delitto tutti i sospetti ricadano sulla marchesa. Jana, ignara di tutto, vede in Leocadia una guida di cui fidarsi, anche perché la donna le ha fatto delle confidenze importanti a lei e a Catalina. Leocadia ha spiegato che ha avuto una figlia senza marito e ha anche rivelato a Jana che tempo fa lei e il Barone de Linaja erano amanti. Il personaggio di Cruz, quindi, ha trovato una degna erede come dark lady per la prossima stagione.