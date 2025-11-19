Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, raccontano che Leocadia metterà in azione un piano per allontanare Angela e Curro. La dark lady, infatti, deciderà di combinare le nozze di sua figlia con Lorenzo de La Mata.

Leocadia decisa ad allontanare Angela da Curro

Dopo essere riuscita ad allontanare Catalina dal marchesato, Leocadia rivolgerà le sue mire alla relazione di sua figlia Angela con Curro. La dark lady crederà che l'unico modo per allontanarli sia quello di combinare il matrimonio di Angela con il capitano Lorenzo De La Mata.

Il piano renderà più che felice l'uomo, deciso a rendere la vita impossibile di quello che, un tempo, chiamava suo figlio. Leocadia avviserà il capitano che sua figlia non sarà molto contenta della decisione: "Perché le mancherà l'amore e sposerà un uomo che detesta". Le parole non turberanno l'uomo, il quale rivelerà che Angela avrà in cambio la sua fortuna e il titolo di contessa.

Leocadia annuncia il matrimonio tra sua figlia e Lorenzo

Durante la cena, Leocadia annuncerà al resto della famiglia il fidanzamento tra Lorenzo e sua figlia Angela, la quale tornerà alla tenuta dopo un periodo di lontananza. La dark lady dichiarerà: "Mia figlia ha bisogno di protezione e di qualcuno che si prenda cura di lei." Angela ricorderà a sua madre di essere capace a badare a sé stessa, interrompendo, solo per un momento, il discorso della madre che continuerà: "Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata tutta la famiglia, ma non voglio ritardare il momento di annunciare la decisione che ho preso.

Ho l'immenso piacere di dichiarare il prossimo matrimonio tra mia figlia Angela e il capitano Lorenzo de la Mata". L'annuncio della donna avverrà davanti allo sguardo inorridito della figlia ed i volti increduli di Curro e di tutta la famiglia de Lujan.

Jana ha fatto vedere un tappeto macchiato di sangue a suo fratello Curro

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi su Rete 4, Jana ha mostrato a Ramona gli oggetti ritrovati nella camera segreta: la donna che le ha confermato che appartengono a sua madre Dolores. La marchesa ha scoperto dell'arrivo dell'ex domestica, dimostrando tutto il proprio disappunto per la sua presenza alla tenuta. Jana, invece, ha fatto vedere un tappeto macchiato di sangue a Curro mentre la crisi economica ha imposto il razionamento del cibo tra la servitù.

Maria ha provato ad incoraggiare i colleghi invitandoli a cambiare atteggiamento. Padre Samuel ha rassicurato la domestica sul fatto che pensasse di essere posseduta dal Diavolo. Infine Santos ha sperato che i suoi genitori potessero ritrovarsi. Ana ha trovato lavoro presso una panetteria del marchesato.