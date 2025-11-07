Alonso deciderà un matrimonio segreto per Adriano e Catalina che saranno pronti a diventare marito e moglie nel patio nelle prossime puntate de La Promessa: Manuel e Simona saranno i testimoni e don Samuel celebrerà la messa.

Le anticipazioni rivelano che le nozze salteranno con l'arrivo di Leocadia che interromperà tutto: "Non è giusto", dirà. La donna si sentirà offesa per la cerimonia organizzata alle sue spalle e rifiuterà che Catalina e Adriano si sposino in quel modo. Per loro, Leocadia, avrà in mente un matrimonio degno della famiglia, con una festa discreta e tenendo all'oscuro la stampa.

Catalina e Adriano si vivranno alla luce del sole

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina darà alla luce i gemelli e sarà stanca di mentire. Dopo aver detto ad Adriano che è lui il padre dei bambini parlerà anche con Alonso dicendogli tutta la verità. Adriano avrà intenzioni serie con Catalina e si dirà disposto a sposarla subito. La reazione del marchese sarà inaspettata: l'uomo accetterà le nozze dicendo di aver imparato la lezione e che osteggiare un amore porta solo guai. Manuel, invece, prenderà male le nozze di Catalina, soprattutto perché suo padre per lui e Jana non ha avuto affatto la stessa comprensione. Tutto sembrerà risolversi per il meglio, perché Alonso darà la sua benedizione ai futuri sposi, ma presto arriverà un ostacolo importante a rovinare tutto.

Leocadia, infatti, appena saprà delle nozze tra Catalina e un mezzadro, parlerà con Alonso e riuscirà a fargli cambiare idea. La donna spiegherà al marchese che far sposare Catalina con Adriano significherebbe rimettere in discussione il marchesato. Leocadia ricorderà che il re tiene i De Lujan sotto stretta osservazione e non possono permettersi assolutamente di sbagliare ancora una volta. Le parole della donna sembreranno sincere e Alonso non potrà ignorare i suoi consigli. L'uomo troverà il coraggio di parlare con Catalina e le dirà che non può più sposarsi con Adriano o, almeno, non subito. La ragazza sarà a dir poco furiosa con il marchese per la parola rimangiata.

Adriano e Catalina pronti a tutto per il loro sogno d'amore

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso raggiungerà un compromesso con Catalina: il matrimonio dovrà celebrarsi in segreto. In un primo momento la ragazza rifiuterà la proposta di suo padre e andrà a raccontare tutto a Adriano. Quest'ultimo ragionerà con lei e le farà capire che per lui la cosa più importante è sposarsi con lei, senza invitati o cerimonie. Catalina non sarà d'accordo con lui, perché Avrebbe preferito una vera festa di nozze, ma alla fine accetterà il male minore. Alonso preparerà tutto con don Samuel e per giorni l'organizzazione sembrerà impeccabile. Leocadia chiederà a Petra di origliare le conversazioni dei suoi colleghi su Catalina, ma la governante non avrà notizie rilevanti da darle.

Il giorno delle nozze, Adriano e Catalina arriveranno nel patio, pronti a sposarsi e Manuel e Simona faranno da testimoni. Il parroco inizierà a celebrare il matrimonio quando Leocadia interromperà tutto. "Cosa state facendo?" chiederà con severità, "Non è giusto". Manuel le spiegherà che visto che lei non ha accettato le nozze, Catalina e Adriano hanno scelto di sposarsi in segreto. Leocadia spiegherà che non si è opposta per capriccio ma per salvare il marchesato e proporrà a tutti un altro tipo di soluzione. "Vi sposerete con una cerimonia degna e con la famiglia al completo", dirà Leocadia, "Ma dovremo stare attenti". Il grande giorno, quindi, sarà rimandato, ma la possibile reazione di Lorenzo spaventerà un po' tutti.

Le preoccupazioni di Catalina per il futuro dei suoi figli

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina sta portando avanti la sua gravidanza tra mille preoccupazioni. La ragazza ha scelto di crescere i suoi figli da sola, ma questo le causa una serie di paure adesso che è quasi al termine della gravidanza. Innanzi tutto, Catalina teme che le capiti qualcosa di brutto durante il parto. La ragazza ha chiesto a Manuel e Jana di occuparsi dei suoi figli se dovesse morire nel darli alla luce. Catalina, inoltre, ha pensato anche al futuro dei gemelli e ha ottenuto da Alonso un palazzo in eredità per assicurare ai suoi figli un tetto sulla testa senza dipendere da Cruz.