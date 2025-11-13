Petra scoppierà in lacrime e si confiderà con don Samuel nelle prossime puntate de La Promessa: "Mi sento così sola", dirà la donna al parroco.

Le anticipazioni rivelano che Petra metterà in atto un grande cambiamento che però non porterà i suoi frutti. Maria e gli altri colleghi, infatti, continueranno a diffidare della governante che sentirà tutti i suoi sforzi andare in fumo e crollerà con don Samuel che la incoraggerà a non mollare.

Don Samuel farà emergere il lato tenero di Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra vivrà un profondo cambiamento nelle prossime puntate.

La governante arcigna e spietata lascerà spazio ad una donna tenera a caritatevole e parte di questa grande evoluzione sarà merito di don Samuel. Dopo la morte di Jana, Petra sarà sempre più severa con la servitù e prenderà di mira soprattutto Maria che non riuscirà a superare il lutto. La cameriera più chiacchierona de La Promessa non sarà più la stessa senza la sua migliore amica e questo farà infuriare Petra che tenterà più volte di licenziarla. Sarà in questo momento di grande tensione che don Samuel inizierà a darsi da fare per cambiare la governante e tirare fuori la sua parte più umana. Il parroco farà leva sulla grande fede di Petra per farle guardare il mondo da un'altra prospettiva e ci riuscirà giorno dopo giorno.

La governante smusserà i suoi lati più duri e inizierà ad essere più gentile con Maria e gli altri. Petra, inoltre, seguirà don Samuel nella sua missione per i poveri e al rifugio farà l'incontro che la cambierà definitivamente. Alicia, una donna molto povera e che non parla con nessuno, colpirà particolarmente Petra che in lei rivedrà se stessa prima di ottenere un lavoro. La governante si farà spazio nel cuore di Alicia e le regalerà il bracciale di Feliciano: l'oggetto a lei più caro. Il gesto di Petra porterà i suoi frutti perché Alicia inizierà a parlare e ad aprirsi con lei. Questa sarà una grande emozione per la governante che prenderà a cuore la storia della donna e la aiuterà concretamente trovandole un lavoro dal panettiere.

Maria non crederà alla buona fede di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, don Samuel sarà davvero fiero di Petra e lei si impegnerà a migliorare giorno dopo giorno. La donna vedrà anche Maria e don Samuel baciarsi ma, contrariamente a quanto avrebbe fatto in passato, fingerà indifferenza e manterrà il loro grande segreto. Petra non urlerà più al personale e chiederà con gentilezza di svolgere il lavoro che spetta a ognuno. Tutto questo, però, non basterà alla servitù che continuerà ad essere molto diffidente nei confronti di Petra. Don Samuel si scontrerà più volte con Maria che non potrà credere al cambiamento della governante. Petra si accorgerà della grande ostilità che ancora c'è nei suoi confronti e un giorno, dopo l'ennesima risposta sprezzante di Maria scoppierà in lacrime nel suo studio.

Don Samuel troverà Petra che piange e le chiederà cosa succede, invitandola ad aprirsi con lui. "Nessuno si fida di me", dirà la donna, "Io so che hanno i loro motivi, ma non vedono che sono cambiata". Petra continuerà: "Io ho molta pazienza, ma mi sento così sola", dirà piangendo ancora. Don Samuel consolerà la donna, certo che prima o poi tutti i suoi sforzi saranno ricompensati.

La Promessa sta attraversando un periodo di grave crisi economica

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Petra è ancora lontana dal cambiamento. La donna è sempre ostile con tutti e non ha neanche un grande rapporto con don Samuel. In lei, tuttavia, è sempre evidente una grande sensibilità per ciò che riguarda la chiesa e la fede.

La Promessa sta attraversando un periodo di forte crisi che ha portato a razionare anche il cibo della servitù. Nonostante tutto, Candela e Simona si sono lasciate convincere da don Samuel a dare qualche avanzo a chi è più povero. Petra ha sorpreso le due cuoche con un sacco di patate e le ha rimproverate, viste le condizioni in cui sono costretti a vivere da un po' di tempo a questa parte. Candela ha spiegato che si trattava di un'iniziativa a favore di chi ha meno di loro e Petra ha lasciato campo libero alle cuoche.