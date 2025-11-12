Petra sarà declassata a cameriera e il posto da governante sarà offerto a Teresa nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che tutto cambierà al palazzo con Leocadia ad amministrare tutto. Dopo la malattia, Petra si impegnerà al massimo sul lavoro, ma commetterà diversi errori. Questo non piacerà alla signora che chiederà subito al maggiordomo di sollevare Petra dall'incarico. Lui, però, non si sentirà di mandare via la donna dal palazzo e preferirà che resti come cameriera. Teresa riceverà la proposta per diventare la nuova governante, ma lei non saprà se accettare o meno.

Un periodo buio per Petra: la malattia e il licenziamento

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra dovrà affrontare momenti difficilissimi nelle prossime puntate. La corazza della governante sarà ammorbidita da don Samuel che riuscirà a tirare fuori il meglio di lei. Il prete ascolterà gli sfoghi di Petra che inizierà a cambiare e a diventare caritatevole con i poveri. La donna affiancherà spesso il parroco al rifugio e si affezionerà in particolare a una donna, Alicia, a cui regalerà il bracciale di Feliciano. Petra non si limiterà a fare l'elemosina ma darà alla sua nuova amica anche un lavoro in panetteria, dando una vera e propria svolta alla sua vita. L'atteggiamento di Petra cambierà anche al palazzo: con la servitù non sarà più severa come un tempo.

Nonostante gli sforzi della governante, sarà molto difficile per Maria e gli altri credere che sia davvero cambiata, ma Petra non si arrenderà. Proprio quando sembrerà migliorare il suo rapporto con gli altri, la governante prenderà il tetano. Le sue condizioni saranno disperate e tutti si prepareranno al peggio. Il medico sarà chiaro: "Petra morirà", dirà spiegando che non c'è cura a quella terribile malattia. Nonostante il pessimismo generale. La governante riuscirà a superare anche questa grazie a Manuel che volerà per prendere il siero antitetanico e darle una possibilità di guarigione. Il miracolo accadrà: mentre don Samuel pregherà al suo capezzale, Petra inizierà a dare segni di vita.

La grande sconfitta di Petra e i dubbi di Teresa

Nelle prossime puntate de La Promessa, tutti si sentiranno sollevati dal risveglio di Petra, ma la guarigione sarà molto lenta e faticosa. Petra tornerà al suo lavoro, ma commetterà diversi errori e non sarà più la governante impeccabile di un tempo. Leocadia non potrà tollerare questa situazione a lungo e penserà di licenziarla. Cristobal, il nuovo maggiordomo de La Promessa nonché amante della signora Figueroa, non sarà del suo stesso parere e farà di tutto per convincerla a tenere Petra al suo posto. Alla fine, i due raggiungeranno un compromesso: Petra sarà licenziata come governante ma sarà declassata a cameriera. Chi prenderà il suo posto a La Promessa?

Cristobal proporrà il prestigioso incarico a Teresa che confiderà a Pia quanto è accaduto. La ragazza sarà molto indecisa sul da farsi, ma tutti i suoi colleghi la esorteranno ad accettare, perché sarebbe un notevole salto di carriera. Petra, invece, sarà distrutta.

Perché Teresa esita ad accettare il lavoro di governante de La Promessa?

Petra è antipatica a tutti i suoi colleghi, sin dall'inizio de La Promessa, ma con Santos e Teresa ha un rapporto diverso. In Santos, la donna vede il figlio che ha perso tempo fa, mentre Teresa è stata la fidanzata di Feliciano. La ragazza era a un passo dalle nozze quando il figlio di Petra è morto tragicamente per un'infezione. Il dolore è stato immenso per entrambe e Petra e Teresa hanno condiviso questo terribile momento.

Nonostante il pessimo carattere di sua suocera, Teresa ha conosciuto la sua parte più fragile e quindi si sente legata a lei in modo particolare. Prendere il suo posto da governante, quindi, a Teresa sembrerebbe un torto troppo grande verso Petra che ha sempre rispettato. C'è da dire, però, che in ogni caso ci sarebbe qualcun altro che prenderebbe quel posto e quindi Teresa dovrà stare attenta a non farsi scappare un treno che non tornerà più.