Samuel spiezzerà Maria con una proposta nelle prossime puntate de La Promessa: "Sposiamoci e cresciamo insieme il bambino", dirà.

Le anticipazioni rivelano che quando Maria deciderà di portare avanti la gravidanza, don Samuel sarà pronto a lasciare la tonaca per lei. Il parroco non sopporterà l'idea che Maria sposi un altro uomo e le chiederà di andare a vivere con lui lontano da Lujan.

Grandi cambiamenti in vista per Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria sarà una delle protagoniste della prossima stagione. La vita della cameriera vedrà diversi cambiamenti a partire dalla morte di Jana che la segnerà per sempre.

Per un lungo periodo Maria non sarà più la ragazza spensierata e chiacchierona che tutti hanno conosciuto. A complicare la sua vita sarà anche l'amore impossibile per don Samuel che pur ricambiando i suoi sentimenti non rinuncerà alla sua vita da parroco. Maria farà di tutto per andare avanti e in un momento di debolezza si lascerà andare con una sua vecchia conoscenza. La ragazza si recherà ad una festa e qui, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si concederà al suo amico. Dopo qualche settimana, Maria si accorgerà di essere incinta e per lei avrà inizio un altro momento di forte confusione. Presa dal panico e dalla paura di non essere all'altezza di crescere un bambino, Maria penserà di abortire e né Pia, né don Samuel riusciranno a farle cambiare idea.

Solo dopo diversi giorni di riflessione la cameriera capirà di non poter rinunciare al grande amore che ha dentro e affronterà la situazione in modo diverso.

Fiori d'arancio inaspettati a La Promessa?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria dirà a don Samuel che ha cambiato idea e che vuole accettare tutto quello che la vita ha in serbo per lei. Pia e il parroco saranno felici per lei e le offriranno tutto il sostegno possibile, ma Maria avrà intenzione di cercare il padre del bambino e dirgli tutto. Quando don Samuel apprenderà che la ragazza potrebbe creare una famiglia con un altro, prenderà in mano la situazione. Il parroco farà un discorso a Maria lasciandola senza parole. "Se tu lo vuoi, io sono pronto a lasciare la tonaca", dirà Samuel, "Sposiamoci e cresciamo insieme tuo figlio".

Il prete sarà disponibile ad assumersi la paternità del bambino, ma riconoscerà anche che tutto questo desterà scandalo. A questo proposito, Samuel proporrà a Maria di andare a vivere in un posto lontano da De Lujan. Cosa risponderà la ragazza? Le puntate de La Promessa in onda in Spagna si fermano qui e non resta che aspettare per sapere se ci saranno i fiori d'arancio.

Maria e don Samuel si stanno allontanando ma si amano

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Maria sta provando a stare lontana da don Samuel, anche se non è facile. La ragazza sta evitando il parroco il più possibile, pur vivendo nello stesso palazzo. Don Samuel ha notato l'allontanamento e ha rivelato a Maria che è il figlio dei duchi e che suo padre è una figura molto importante nella società.

Nel raccontare la sua vocazione, don Samuel ha spiegato che non l'ha mai messa in dubbio fino a quando non si è innamorato di lei. Maria è stata sorpresa dalle parole del parroco e ha capito che il suo non è un amore a senso unico. Nonostante tutto, però, lei non vuole che Samuel rinunci alla sua vita per lei e quindi, d'accordo con lui, ha deciso di mettere fine alla loro relazione.