Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 raccontano che Lorenzo cercherà di stringere un'alleanza con Leocadia per impedirle di lasciare la tenuta dei Lujan. La darklady non sembrerà sentir ragioni, arrivando a umiliare il capitano de La Mata.

Leocadia delusa da Alonso vuole lasciare La Promessa

Leocadia aiuterà Alonso a risolvere i suoi problemi con il Re di Spagna in seguito alla morte di Jana e il conseguente arresto di Cruz. Il sovrano minaccerà il marchese di togliergli il titolo nobiliare in seguito agli scandali che hanno travolto la sua famiglia.

Lecoadia informerà Alonso che deve ripudiare Curro e cacciarlo via se non vuole perdere La Promessa. Il marchese rispetterà l'ordine a metà poiché assumerà il figlio come valletto pur di averlo accanto a sé. La scelta non piacerà a Leocadia, sentitasi presa in giro da Alonso. La donna delusa annuncerà all'uomo di aver intenzione di lasciare la tenuta entro pochi giorni insieme a sua figlia.

Lorenzo vuole stringere un'alleanza con Leocadia ma lei lo umilia

Alonso non potrà permettere che Leocadia abbandoni il palazzo poiché più volte pagato la sua famiglia e i domestici di tasca propria. Il marchese accetterà l'aiuto di Lorenzo, che si renderà disponibile a intercedere con la donna per convincerla a rimanere.

Il capitano de La Mata chiederà a Leocadia di rimanere alla tenuta, promettendole di aiutarla ad allontanare Curro da Angela. La darklady ricorderà all'uomo che è diventato lo zimbello della famiglia poiché gli hanno fatto crescere un figlio non suo. Le parole della donna destabilizzeranno Lorenzo, che non riuscirà a replicare poiché colpito nel vivo. Per questo motivo l'alleanza tra Leocadia e il capitano apparirà ancora molto lontana.

Ana ha deciso di riconquistare il cuore di suo marito Ricardo

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine novembre in televisione, Santos ha minacciato Pia, promettendole di rivelare i dettagli della morte del barone di Linaja se non avrebbe fatto un passo indietro nei confronti di Ricardo.

Il valletto è apparso molto contento di essere riuscito a intimidire la domestica. Il giovane ha voluto riunire la sua famiglia per troppo tempo lontana e infelice. Allo stesso tempo, Ana ha affilato le armi per riconquistare l'amore di suo marito Ricardo Pelicer, partendo dalla sua fiducia. La donna ha fatto in modo di passare sempre più tempo col maggiordomo, tornando a essere complici prima che il destino ci mettesse lo zampino.

Infine Leocadia ha messo i bastoni tra le ruote a Cruz, che è apparsa in grande difficoltà.