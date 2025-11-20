Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Maria Fernandez soffrirà terribilmente per la morte di Jana, avvenuta in seguito ad un colpo di pistola sparatole al basso ventre. Maria starà così male da trascurare le mansioni all'interno della tenuta. Il comportamento della domestica susciterà la rabbia di Petra.

Jana morirà dopo essere stata colpita da un colpo di pistola al basso ventre. Cruz verrà arrestata per l'omicidio di sua nuora e del bambino che stava aspettando.

Maria cercherà di farsi coraggio, grazie all'appoggio di Padre Samuel e di tutti i suoi colleghi. La domestica soffrirà comunque moltissimo per la morte di Jana che considerava come una sorella. La donna trascurerà le mansioni all'interno della Promessa, destando le ire di Petra Arcos che inizierà a fare da padrona in seguito all'arresto di Cruz. La governante diventerà sempre più severa nei confronti dei colleghi. Petra farà presente a Maria il fatto che debba iniziare a lavorare come un tempo perché non è l'unica ad aver perso una persona cara.

La giovane cadrà a terra svenuta al termine di un confronto teso con Petra. Teresa e i suoi colleghi presteranno soccorso immediato a Maria.

Simona apparirà molto preoccupata per le condizioni della ragazza, rischiando di mettersi nuovamente contro la governante. Teresa cercherà di mediare la situazione, facendo presente che Maria non è ancora in grado di lavorare in quanto ha bisogno di riposo dopo lo stress subito a causa della morte di Jana. Petra non vorrà sentir ragioni: dirà a Teresa che Maria dovrà tornare a lavorare lo stesso pomeriggio se non vorrà andare incontro a spiacevoli conseguenze.

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi su Rete 4, Jana e Cruz hanno avuto un terribile scontro. La marchesa ha insultato sua nuora e il bambino che porta in grembo.

Manuel, dopo averlo scoperto, ha affrontato sua madre a muso duro, rimproverandola per le cose cattive pronunciate sul conto di Jana. L'erede del marchesato ha promesso a sua moglie che il bambino non avrebbe mai pagato gli errori commessi da Cruz.

Padre Samuel, invece, ha cercato di riconquistare la fiducia di Maria, facendole un'importante confessione. La domestica ha scoperto che il prelato è il figlio di un duca molto rinomato. Santos, intanto, ha cercato di convincere i genitori a tornare insieme. Ana ha trovato lavoro presso un panificio della zona. Infine Lope è riuscito a cucinare una pietanza soddisfacente per la tavola dei domestici, in difficoltà economiche.