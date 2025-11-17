Santos minaccerà Pia per tenerla lontana da Ricardo nelle puntate de La Promessa dal 24 al 30 novembre: "Dirò che è successo al barone de Linaja".

Le anticipazioni rivelano che Santos scoprirà che Pia è coinvolta nella morte del padre di Cruz e userà tutto a suo vantaggio. Il ragazzo sarà convinto che Ricardo non torna con sua madre a causa della presenza di Pia. Santos intimerà alla donna di non intromettersi tra i suoi genitori o racconterà a tutti il suo segreto.

Pia in forte difficoltà: Santos pronto a tutto per difendere la famiglia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Pia arriveranno momenti molti difficili da superare.

Tutto avrà inizio quando Jana vorrà scoprire l'origine della macchia di sangue trovata sul tappeto della stanza segreta. Dopo aver parlato con Ramona, la ragazza dedurrà che non può trattarsi dei segni del parto, perché dal colore risulta molto più recente. Jana parlerà a Pia delle ultime scoperte e inizierà a fare delle ipotesi su quello che ha trovato. La moglie di Manuel spiegherà a Pia che secondo lei quel sangue è di Tomas: questo spiegherebbe anche le poche tracce ematiche trovate nella serra in cui era stato rinvenuto il corpo. Jana dirà a Pia che forse il Barone de Linaja era coinvolto visto che la notte in cui il ragazzo è stato ucciso lui non si è visto al palazzo. Saranno solo supposizioni, ma Pia inizierà a tremare, invitando Jana a smettere di indagare e di seguire la pista del barone.

"Se dovessero riaprire il caso della sua morte", dirà Pia, "Potremmo andarci di mezzo tutte". La paura della donna sarà evidente e colpirà soprattutto Santos che origlierà tutta la conversazione. Il figlio di Ricardo si renderà conto che Pia è coinvolta nella morte del Barone e andrà da Petra a chiederle notizie sulla morte del padre di Cruz. La governante spiegherà al ragazzo che l'uomo è deceduto per uno strano incidente in auto dopo che era sparito da La Promessa. Santos capirà che Pia sta nascondendo qualcosa di fondamentale e userà tutto questo a suo favore.

Si tornerà a parlare di uno dei segreti meglio custoditi de La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 24 al 30 novembre, Santos farà di tutto per allontanare Pia da Ricardo.

Il ragazzo, infatti, si convincerà che i suoi genitori non tornano insieme a causa della presenza ingombrante di Pia. La conversazione che Santos ascolterà sembrerà l'arma giusta per lui e riporterà alla luce uno dei segreti meglio sepolti de La Promessa. Con fare sicuro, Santos si avvicinerà a Pia e le intimerà di stare lontana da suo padre. "Dirò a tutti cosa è successo al Barone de Linaja", minaccerà Santos vedendo il volto di Pia scurirsi di colpo. Dall'espressione della donna, il ragazzo capirà di aver fatto centro e rincarerà la dose, lasciando intendere alla donna di sapere che è stata lei a togliere la vita al padre di Cruz. Pia sarà a dir poco terrorizzata da quello che potrebbe accadere se la verità dovesse venire a galla.

La morte del Barone de Linaja e il rimorso di Pia

Il barone De Linaja è stato protagonista nelle prime stagioni de La Promessa e ha lasciato il segno. Il padre di Cruz era molto severo e poco rispettoso con la servitù, soprattutto con le donne. L'uomo non mostrava alcun rispetto per nessuno e quando desiderava qualcuna non esitava ad abusare di lei. Questa triste sorte è toccata a Pia, che dalla violenza del barone de Linaja era rimasta incinta del piccolo Dieguito. La donna ha subito per tanti anni, ma non ha potuto permettere che il barone approfittasse delle ragazze. Quando ha visto il padre di Cruz tentare di abusare di Teresa, Pia è intervenuta in difesa della sua amica e ha ucciso il barone.

Teresa, Maria, Jana e Pia hanno provveduto a far sparire il corpo dell'uomo avvolgendolo in un tappeto e portandolo al piano di sotto. successivamente, le quattro donne hanno caricato il barone in macchina e hanno simulato un incidente. A La Promessa nessuno ha sospettato di loro e quando l'auto del barone è stata trovata il caso è stato chiuso come incidente.