Curro affronterà Cruz nella puntata de La Promessa di giovedì 4 dicembre: "Tu e Lorenzo state combinando le nozze alle mie spalle". Le anticipazioni rivelano che Curro prenderà di petto Cruz con una velata minaccia: "Vuoi che vengano fuori tutti gli scheletri che hai nascosto nell'armadio?". La marchesa dovrà ammettere che ha organizzato il matrimonio, ma resterà della sua idea. Cruz accuserà Curro di aver vissuto per anni alle spalle della famiglia e gli dirà che ora è il momento di aiutare.

La verità su Cruz avrà le ore contate

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, per Cruz, le cose si metteranno molto male dopo che Jana capirà che è stata lei a eliminare Tomas.

La ragazza parlerà con Curro di quello che ha scoperto, ma converrà con lui che non è ancora il caso di affrontare la marchesa. I due ragazzi, infatti, si renderanno conto della pericolosità di Cruz e penseranno prima a come procurarsi le prove per incastrarla. Curro, però, avrà un altro conto in sospeso con sua zia: il matrimonio combinato che lei e Lorenzo stanno organizzando alle sue spalle. Preso dalla rabbia per i continui soprusi di Cruz, Curro avrà un aspro confronto con sua zia a La Promessa. La marchesa vedrà il ragazzo molto pensieroso e si divertirà a prenderlo in giro: "Qual è il tuo problema? Decidere se giocare a carte o cavalcare?". Curro non sarà per niente divertito e spegnerà subito il sarcasmo di Cruz.

"Penso che tu e Lorenzo state combinando le nozze alle mie spalle". La marchesa negherà subito tutto e chiederà a Curro di parlare con suo padre se ha qualche problema con lui. "Lorenzo non è mio padre - dirà con disprezzo - voglio parlare con te".

Il duro confronto di Curro e Cruz a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di giovedì 4 dicembre, Curro insisterà con Cruz, dicendole anche con chi dovrà sposarsi: la figlia dei duchi. La marchesa, in un primo momento, non si lascerà convincere a parlare: "Io non so di cosa parli". Poi, però, Curro dirà a sua zia qualcosa che la lascerà di stucco: "Non vorrai che vengano fuori tutti gli scheletri che nascondi nell'armadio". Dal volto spaventato di Cruz, Curro capirà che Jana non ha sbagliato affatto ad accusarla di omicidio.

Dopo la battuta di suo nipote, Cruz cambierà registro e ammetterà di essere al corrente delle nozze. "Miglioreranno la tua vita e la nostra", dirà Cruz. Il ragazzo si rifiuterà di sposarsi senza amore e la marchesa non perderà occasione per attaccarlo, accusandolo di essere un ingrato e di aver vissuto alle spalle della famiglia per anni.

Angela aveva già messo in guardia Curro

Nelle scorse puntate de La Promessa, Angela ha origliato una conversazione di Cruz e Lorenzo e ha capito subito che, per Curro, si prospettava un matrimonio combinato. La ragazza è andata subito a parlarne con lui, ma non è stata creduta. Curro non aveva le prove sufficienti per pensare ad una cosa simile e ha accusato Angela di intromettersi nella sua famiglia.

Quando la ragazza ha intercettato un telegramma di Lorenzo, però, Curro ha dovuto crederle. Il giovane si anche reso conto di essere stato troppo duro con Angela e tra loro i rapporti sono migliorati.