Le trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 10 al 16 novembre in prima visione su Rete 4, rivelano che Maria Fernandez penserà di essere posseduta dal demonio. Catalina, invece, ammetterà di essere ancora innamorata di Adriano, mentre Jana e Cruz avranno un brutto litigio.

Maria crede di essere posseduta dal demonio

La gravidanza di Jana non porta serenità nel rapporto con Cruz e, quando Leocadia incoraggia la marchesa a dirle la verità, tra le due donne esplode un acceso scontro.

Intanto, Maria crederà di essere posseduta dal demonio. Angela, invece, dirà a Martina che Alonso e Cruz l'hanno ingannata in merito alla vendita delle terre.

La ragazza affronterà i suoi zii, mettendo in chiaro di non avere nessuna intenzione di vendere. Alonso avrà una discussione con la moglie per aver ingannato Martina.

Simona e Candela, invece, avranno intenzione di aiutare i bisognosi del rifugio di Padre Samuel. Petra sorprenderà le due cuoche mentre ruberanno del cibo dalla dispensa.

Successivamente, Teresa sorprenderà Angela mentre leggerà un telegramma nella camera di Cruz. La ragazza dirà alla domestica di sospettare che il capitano de La Mata e la marchesa stiano organizzando un matrimonio combinato tra Curro e una ricca ereditiera, il tutto per salvare le finanze de La Promessa. Angela metterà in guardia il baronetto sul piano di suo padre.

Catalina è ancora innamorata di Adriano

Catalina confiderà a Maria di essere ancora innamorata di Adriano, il padre dei suoi figli, mentre Petra non sarà contenta del comportamento di Santos, troppo coinvolto nella possibile riconciliazione dei suoi genitori.

Jana, invece, mostrerà a Ramona alcuni oggetti trovati nella camera segreta. L'anziana donna confesserà a Jana che i reperti appartenevano a Dolores.

Infine, la fame comincerà a farsi sentire tra i dipendenti de La Promessa.

Jana ha rivelato a Curro che le lettere trovate nella stanza segreta sono della loro madre

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha rivelato a Curro che le lettere trovate nella stanza segreta sono della loro defunta madre.

Curro ha deciso di vederci chiaro, raggiungendo Ramona per farle delle domande. Alonso, invece, ha cercato di convincere Martina o almeno i suoi figli ad accettare la vendita delle terre per sanare le finanze della tenuta. Il marchese è stato costretto a fare un passo indietro e a vendere alcuni oggetti preziosi per procurarsi del denaro per pagare almeno i dipendenti.